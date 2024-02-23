嘉義市警「元宵節發送小提燈」　同步宣導假投資詐騙

▲嘉義市警局「113年元宵節發送寶寶龍小提燈」現場宣導反詐騙。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警局於113年2月21日結合市府民政處、衛生局在文化公園「113年元宵節發送寶寶龍小提燈」活動現場，發送防制假投資詐騙宣導單予現場排隊民眾了解假投資詐騙流程，避免被害。

傳統農曆元宵節即將到來，在舉家高興提燈籠、放鞭炮、吃元宵的時候，你是否為了春節過後正要規劃今年投資理財而傷透腦筋呢？詐騙集團會假冒投資名人，透過各種媒體管道(如FB、LINE、MESSEBGER、IG、YOUTUBE或簡訊)，標榜「名人交投資、保證獲利、老師帶你飛、高報酬」等詐騙話術，發送投資假訊息，要求被害人到假投資平臺註冊個人資料，並由詐團工程師調整平臺後端數據，營造獲利假象，進而誘騙被害人，甚至召朋引伴，投入更多資金或假扮投資公司員工當面收取投資資金，這是假投資詐騙常用的手法！

嘉義市警局特別製作「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」提醒各位民眾，對於各種投資行為應審慎評估，不加入來路不明交友網站及投資群組，只要符合檢測表所列項目任何一項，即可能是詐騙！

警察局局長沈炳信在此呼籲提醒民眾務必提高警覺，審慎評估投資訊息及社群，並應提高防詐騙、防竊及防搶等自我防衛意識觀念，在元宵節期間，勿飲酒過量、酒後開車，影響鬧元宵好心情，在此敬祝大家元宵節闔家安康，快樂出門，平安回家，共同維護「全齡共享、世代宜居」幸福永續嘉義市。