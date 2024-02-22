疫後爆發！高鐵去年運量飆7308萬人次　創通車17年新高

▲台灣高鐵發言人、資深副總顏昭立。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊爆發，台灣高鐵2023年旅運量飆出7308萬人次，營收更高達498億元，創下通車17年來新高，台灣高鐵發言人顏昭立表示，今年挑戰運量還要更高，營收破500億元。

根據高鐵公司統計，2023年高鐵旅運量屢創新高，全年旅客數達7308萬人次，反映出旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，帶動台灣高鐵營收達到498億元新高紀錄，稅前淨利亦創史上年度新高來到97億元。

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台灣高鐵發言人顏昭立表示，去年運量和營收是一個高點，不管是國人旅遊或是交通通勤，出現疫後爆發情況，去年平均載客量多了2萬人，尖峰多了很多，疫後很明顯旅客從其他運具移轉到高鐵，經過疫情，消費行為改變，旅客認為疫後高鐵服務值回票價，加上車站有7分鐘換氣等防疫措施，也增加旅客搭乘意願。

不過顏昭立表示，根據觀察，疫後旅運爆量情況，在今年過年後，已恢復正常，今年春節運量單日最高31萬，僅為歷史第三高，疫後爆發情況是否會再持續，仍待觀察。

顏昭立指出，去年整體搭高鐵旅遊人次約有402萬，高鐵運輸除通勤、商務、返鄉外，還有一塊是旅遊旅次，去年每周1039班，今年1月3日每周增加為1060班，因特殊尖峰時段需求增加，為鼓勵尖峰可移轉到次尖峰，前後班次有增加，也帶動運能增加，未來仍將透過高鐵假期產品促銷，將運量移峰填谷，今年挑戰運量比去年更高，營收破500億元。