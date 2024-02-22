　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵票價將檢討！電價喊漲「成本壓力大」　高鐵：會考慮社會影響

▲▼台灣高鐵發言人、資深副總顏昭立。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵發言人、資深副總顏昭立。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

4月電價面臨喊漲，高鐵去年維修和用人費用也攀升，讓高鐵面臨成本增加壓力，由於依照合約規定，高鐵今年將依照物價檢討基本費率，加上高鐵實際票價遠低於之前可允許調漲基本費率，今年是否會評估調漲票價，台灣高鐵表示，將考慮對社會大眾影響來評估。

高鐵去年已因電價調漲增加3億元支出，今年4月電價再度喊漲，由於高鐵今年加薪，用人費用和維修支出都有增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司發言人顏昭立表示，去年成本支出跟疫情前相比增加，包括升息、電費增加、人力成本也有成長，2023年整體維修支出為29億元，比2022年27億元增加2億元，另外員工調薪、維修物料價格也墊高，2023年用人費用為62億元，比2022年52億元增加19%。

由於依據交通部和台灣高鐵公司合約規定，每年都可依照「台灣地區消費者物價總指數」檢討基本費率，不但今年初將啟動基本費率檢討，加上高鐵現行票價已遠低於往年依合約檢討允許調漲的基本費率，讓高鐵今年是否調整票價備受關注。

顏昭立表示，高鐵營收很好，若調整票價，必須在基本費率許可範圍內調整，且要報交通部核可，高鐵將會考慮對社會大眾影響來進行評估。

ET快訊
快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！　5人翻落受傷
日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！鄉民曝真相
快訊／再爆「21萬義大利團」之亂！　旅行社4點回擊
黃正音「交往10個月閃婚」認看走眼！　脫口：人生最後悔結婚
快訊／扯！17歲少年遭3警刑求　電擊棒凌虐
海巡署還原關鍵！陸快艇蛇行甩尾　「撞上海巡CP艇」才翻覆
二寶爸上班遇死劫！獨留孕妻、3歲女　家屬急尋行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！資深鄉民曝真相

杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照　3月起重考照前要酒癮治療1年

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」　網愣：星期天也看到

隔了62年！元宵夜迎今年最小滿月　還有哈伯望遠鏡「凌月」奇景

高鐵票價將檢討！電價喊漲「成本壓力大」　高鐵：會考慮社會影響

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

美語補習班總經理曝「恐怖虎媽教育」5歲被逼讀英文：少背1字打1下

元智大學學生研發「ROAD JUDGER」 打造安全有禮道路環境

茶文化新浪潮，生活美學與永續的新紀元

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！資深鄉民曝真相

杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照　3月起重考照前要酒癮治療1年

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」　網愣：星期天也看到

隔了62年！元宵夜迎今年最小滿月　還有哈伯望遠鏡「凌月」奇景

高鐵票價將檢討！電價喊漲「成本壓力大」　高鐵：會考慮社會影響

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

美語補習班總經理曝「恐怖虎媽教育」5歲被逼讀英文：少背1字打1下

元智大學學生研發「ROAD JUDGER」 打造安全有禮道路環境

茶文化新浪潮，生活美學與永續的新紀元

高中木聯／1分氣走興大附農　三民押王牌蘇嵐鴻保晉級生機

COMPUTEX2024宣示AI時代來臨　AMD董座蘇姿丰任開幕演講者

女星「明明是第5」遭黑箱做掉　隔3年吐實難受：大家總覺得我可憐

賓士推出新Wallbox可攜式充電樁　最佳化功率、還能用App控制

高中木聯／7局下反攻淘汰高苑　朱盟一棒說再見東體闖16強

ETF新兵來了！00941聚焦台積電上游　每股15元甜甜價2／26開募

赴日移訓連2場先發　黃勇傳：努力成為攻守俱佳內野手

快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！倒退10公尺5人翻落受傷

不胖也得脂肪肝！營養師揭「2種人常踩地雷」　吃素小心

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

貪吃歐告拜地基主堅守供桌！　眼神緊盯雞腿：我排第1個喔

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

即／賞櫻團13人食物中毒　2業者遭勒令停業

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股票」現在破百

李多慧5年前金髮應援照曝！PTT驚「高配版小優」

在桃園機場「這3站進出免費」　一票都不知

更多熱門

相關新聞

台灣高鐵去年EPS 1.39元　今年拚營收、稅前淨利再創高

台灣高鐵去年EPS 1.39元　今年拚營收、稅前淨利再創高

台灣高鐵（2633）公布2023年財報，全年營收為498.12億元，年增34％；稅前淨利97億元，年增128％；本期淨利為78.24億元，年增107.5％；EPS為1.39元，營收及稅前淨利都創下新高。台灣高鐵指出，今年獲利一定比去年成長，營收拚達500億元，稅前淨利至少成長3％。

疫後爆發！高鐵去年運量飆7308萬人次　創通車17年新高

疫後爆發！高鐵去年運量飆7308萬人次　創通車17年新高

2024台灣燈會絕美漂浮鹽田於高鐵旁提早曝光

2024台灣燈會絕美漂浮鹽田於高鐵旁提早曝光

4月電價漲　徐旭東：針對用電大戶可能性很高

4月電價漲　徐旭東：針對用電大戶可能性很高

陸廉航0元機票飛日本 春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

陸廉航0元機票飛日本 春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

關鍵字：

高鐵台灣高鐵票價電價調漲

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面