高鐵票價將檢討！電價喊漲「成本壓力大」　高鐵：會考慮社會影響

▲台灣高鐵發言人、資深副總顏昭立。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

4月電價面臨喊漲，高鐵去年維修和用人費用也攀升，讓高鐵面臨成本增加壓力，由於依照合約規定，高鐵今年將依照物價檢討基本費率，加上高鐵實際票價遠低於之前可允許調漲基本費率，今年是否會評估調漲票價，台灣高鐵表示，將考慮對社會大眾影響來評估。

高鐵去年已因電價調漲增加3億元支出，今年4月電價再度喊漲，由於高鐵今年加薪，用人費用和維修支出都有增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司發言人顏昭立表示，去年成本支出跟疫情前相比增加，包括升息、電費增加、人力成本也有成長，2023年整體維修支出為29億元，比2022年27億元增加2億元，另外員工調薪、維修物料價格也墊高，2023年用人費用為62億元，比2022年52億元增加19%。

由於依據交通部和台灣高鐵公司合約規定，每年都可依照「台灣地區消費者物價總指數」檢討基本費率，不但今年初將啟動基本費率檢討，加上高鐵現行票價已遠低於往年依合約檢討允許調漲的基本費率，讓高鐵今年是否調整票價備受關注。

顏昭立表示，高鐵營收很好，若調整票價，必須在基本費率許可範圍內調整，且要報交通部核可，高鐵將會考慮對社會大眾影響來進行評估。