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就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

▲▼高鐵推出助學計畫，鼓勵民眾捐款幫助弱勢孩童。（圖／高鐵）

▲高鐵推出助學計畫，鼓勵民眾捐款幫助弱勢孩童。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今年元旦推出2024「高速傳愛助學計畫」，旅客愛心持續湧現，距離活動截止3月2日僅剩一個星期，台灣高鐵表示，給孩子一個希望，就差你一臂之力，邀各界續響應，利用高鐵列車座位網袋內捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封QR Code等捐款，讓弱勢孩童放學後能獲生活上關懷與課業指導。

台灣高鐵表示，高鐵與中華民國快樂學習協會攜手合作以來，已幫助全台各地超過8千名弱勢孩童，在放學後能到協會所打造的「秘密基地」，不僅獲得溫暖的餐點，更有課輔老師進行課業教學及輔導完成作業；同時也陪伴、傾聽孩子們的心聲，成為他們小小心靈的避風港以及成長路上的明燈。台灣高鐵期盼透過教育，給予弱勢孩童公平學習機會，引領他們走向光明、美好的未來。

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中華民國快樂學習協會理事長簡志忠也分享，一位曾經獲得「高速傳愛 助學計畫」的幫助，再回到基地幫助其他孩子的案例。簡志忠說，來自花蓮新住民家庭的阿國，因父母離異，父親常常把脾氣發在他身上，導致阿國不愛回家，在街上遊蕩。經社工介入關懷，阿國輾轉來到了鳳林基地，在基地老師關懷、輔導下阿國不僅考上花蓮高中。

原本想要報考法律系的阿國，最後選擇了社工系，並且還有機會回到當初受到照顧的鳳林基地，來幫助更多弟弟妹妹。阿國感恩地說到：「希望用自己的故事，帶給弱勢家庭孩子一個希望。」

高鐵公司表示，台灣高鐵期盼今年「高速傳愛 助學計畫」能幫助到更多弱勢家庭的孩童。為鼓勵各界踴躍響應，凡每月定期捐款500元、滿12個月或單筆捐款6000元，可獲贈「台灣高鐵造型毛巾袋組」乙個，台灣高鐵不僅是交通運具，盼藉由高鐵列車將愛無限傳遞。

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