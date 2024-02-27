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提早掃墓！高鐵3／15起3周末「加開58班」　五月天開唱開跨日列車

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵因應清明提早掃墓及五月天高雄開演唱會，增加加班車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

因應提早掃墓以及旅運需求增加，台灣高鐵今（27日）宣布，將自3月15日起，連續3周周末從周五到周日實施短期增班，總共加開58班次，3月1日開賣車票。另因應五月天在高雄舉辦演唱會，高鐵也再加開跨日列車疏運。

台灣高鐵說明，為加強服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓，以及參加各種大型活動的旅運需求，規劃自3月15日周五至3月31日周日連續3周，實施周末短期增班，期間共增開58班次列車，包括南下35班、北上23班，3月1日本周五凌晨零時起開放購票。

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高鐵公司表示，經持續觀察運量變化，並規劃各種增班措施，維護旅運品質，這次實施3月周末短期增班，即針對期間週末南下、北上之不同旅運需求，增加開行班次。更於3月23日、3月30日兩個周六，於增開班次中特別規劃16班列車，均停靠彰化、雲林等站，加強服務往返雲嘉南地區掃墓旅客需求。

該2個周末停靠彰化、雲林車次，分別為南下1305、1313、1317、1319車次，以及北上1322、1324、1326、1328車次。

此外，五月天3月下旬將於高雄舉辦25周年巡迴演唱會，因應大量旅運人潮，台灣高鐵表示，高鐵於3月24日及3月31日兩個周日，規劃晚間22時35分自左營站發車之1296車次跨日列車，加強服務參加大型活動之旅客。該車次列車抵達部分車站時間，將超過日常末班車到站時間，最晚至次日凌晨0時25分抵達端點站，提醒旅客預先安排到站後交通接駁。

為持續精進服務品質，台灣高鐵表示，企業網站購票資訊及「台灣高鐵」App新增「輪椅座訂位」選項，可快速連結「數位客服」，提供行動不便有輪椅座位需求之旅客更友善及便捷的票務服務。

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