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「假投資零風險」詐騙案多　恆春警分局長上警廣一一拆穿

▲恆春警分局長黃文智 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長黃文智 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

股市熱絡，恆春警分局轄內經常接獲詐欺類型多以假投資零風險高獲利誘騙民眾上當，分局長黃文智日前獲邀上警察廣播電台高雄台，就以類似案例提醒民眾千萬不要聽信，以免被騙。

恆春警方表示，有鑑於網路科技發達與普及，民眾人手一機已是常態，常利用手機解決生活瑣碎之事，尤其隨著股市熱絡，假投資真詐財的案例隨之增加。

警方表示，近期轄內經常接獲的詐案類型，多以「假投資」詐騙案件居多，詐騙集團常透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通 貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入特定LINE投資群組，先讓民眾小額獲利後，讓民眾投入大量金錢，再以各異常等理由拒絕出金。

分局長黄文智受邀參加警察廣播電台高雄分台辦理防詐騙宣導，針對類似「假投資」的詐騙手法分享給聽眾，讓民眾在使用智慧型手機時，多留意收到各類資訊、通訊內容時，先保持「零信任」警覺態度，以保護自身財產安全。

恆春警方表示，提醒民眾高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自身瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，小心求證仍為防詐之不二法門，或打165反 詐騙諮詢專線即時查證。

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