網戀「188型男檢察官」送他14支iPhone15　見面傻眼報警抓人

記者戴上容／新北報導

新北市一位29歲的鍾姓男子透過交友軟體Tinder虛偽身份行騙，自稱是身高188公分的實習檢察官，俊俏的照片與花言巧語，成功吸引泰山區的邱女陷入感情。從2月開始，鍾男以各種藉口向邱女借款、購買手機，累計超過100萬台幣。然而，兩人上月26日在新北市泰山區約會時，邱女發現鍾男的真實樣貌身高不到170，體重破百，和網路形象截然不同，懊悔萬分並立即報警逮捕該名騙徒。

▲鍾姓男子在網路上自稱是180公分檢察官，實際上體重破百，還可以擠出2層雙下巴，新北邱女見狀崩潰報警抓人 。（圖／記者戴上容翻攝，下同。）

據了解，鍾男以虛構的身份「Anson」在Tinder上活動，聲稱身高188公分、體重75公斤，並自稱為實習檢察官還喜歡烹飪！以修過於俊俏的大頭照片成功吸引邱女的注意。鍾男藉著巧舌如簧的辯才，成功誘使邱女購買14支最新iPhone15手機寄送給他，連food panda的餐費也不放過，全數由邱女埋單。

上月26日，鍾男再以借款45萬元為由要和邱女約會，邱女因疑慮起疑，兩人於新北市泰山區明志路一家便利商店約見面。當面見到鍾男真實身材不到170公分，體重破百公斤，和照片裡的形象完全不同，邱女大為震驚，當場以未攜帶足夠現金為由，約定隔日在同地點交易並立即報警。

於上月27日下午3時，鍾男按約前來取款，卻不料被埋伏的警力當場逮捕。鍾男在被拘留期間坦承所有行騙事實，並聲稱騙得的110萬台幣已全部花費在購買天堂遊戲點數上，更宣稱遊戲帳號價值高達3000萬，打算賣帳號賠償邱女。警方依詐欺、洗錢防制法等罪名將他移送法辦。

林口警方特別呼籲，網路交友雖然提供了快速便利的方式，但也伴隨著高風險。在使用交友軟體尋找愛情時，務必提高警覺，避免成為詐騙的受害者。