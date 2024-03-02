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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：中美兩國股市「兩極化」將是常態

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美競爭加劇。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美股多個指數近日不斷創下新高，但陸股的表現卻持續低迷。對此，中國大陸經濟學家、上海財經大學校長劉元春近日受訪時表示，在如今這個重構的世界，主體實際上就是中國和美國，兩國股市在這種格局性的變化中出現兩極化重構是常態。

劉元春提到，他們正在經歷一個大時代，即以美國為主體的自由主義全球化時代的終結，逐步進入到多極化、利益重構和紛爭化局面的新時代，這導致資本市場的競價體系面臨重構，重構又面臨分化。

▼陸股表現低迷。（圖／CFP）

▲▼陸股,上證指數,滬指。（圖／CFP）

劉元春指出，一方面，美國體系在紛爭時代體現出強權、創新的能力，使其股票市場依然呈現出高漲的態勢，貨幣市場呈現出超調現象；另一方面，因為風險都是兩面的，外圍國家則會出現一種相反的現象。

劉元春認為，「並不是我們做得不好，而是在這個重構的世界中，全世界的資本都會對風險、對未來發展做出選邊，選邊效應造就了目前的結果。」

劉元春說，中國目前正處於轉型升級，突破關鍵技術、核心技術的關鍵時期，人們對風險的定價極其敏感，並且也會呈現出兩極化，「可以理解為，當一個人處於創新的關鍵時期，一般人對他的判斷是，他有可能會成功，也有可能徹底失敗。」

▼紐約證券交易所。（圖／路透）

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

劉元春認為，從這方面來看，不少國際投資者對中國的認識還是比較膚淺的，在看待中國房地產市場和高新技術市場的調整時，還是按照一般原理來認識，因此出現一些分化是正常情況。

劉元春強調，懂行的人會知道，中國的轉型關鍵期蘊含著巨大的潛能，但是不懂行的可能只會看到風險，「我國的地緣政治風險目前處於一個最為敏感的環節，從而導致很多金融定價被非傳統風險所左右，比如被西方過度放大的台海問題。」

劉元春還說，上述因素導致中國股市目前偏離一種狹義的晴雨表，因為它反映的是一個更大的格局和更大的敘事，「這就要求投資者有一個更大的框架，才能把握住未來中國資本市場和世界資本市場定價的新規律。」

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