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納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行：你沒在怕我們也不會

▲▼納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行。（圖／路透社）

▲納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行。（圖／路透社，下同）

文／中央社

兩週前猝逝北極圈監獄的俄羅斯異議領袖納瓦尼今天舉行葬禮，數以千計民眾冒可能被捕的風險，聚集莫斯科南部一間教堂向他最後致敬。儀式結束後，他安葬莫斯科河附近的公墓。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）2月16日在北極圈內的監獄猝逝，享年47歲，今天舉行葬禮。支持者指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）謀殺他的頭號批評者，而且試圖不讓納瓦尼有尊嚴下葬。

克里姆林宮否認納瓦尼之死與他們有關，並對喪禮期間「未經授權的」抗議提出警告。

喪禮在首都莫斯科瑪麗諾區（Maryino）聖母撫慰我的悲傷教堂（Mother of God Quench My Sorrows church）舉行，當納瓦尼靈柩抵達時，部分民眾高喊「納瓦尼」。

▲▼納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行。（圖／路透社）

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，當靈柩從黑色廂型車上被抬下時，現場大批群眾拍手迎靈。民眾高喊他的名字，並說「你沒有在怕，我們也沒有」。

為納瓦尼送行的包括一些仍保有自由之身的獨立派俄羅斯政治人物，美國、法國和德國大使也出席喪禮。

BBC報導，可以看到納瓦尼的父親安納托利．納瓦尼（Anatoly Navalny）、母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）步入教堂參加喪禮。兩人當時都沒有公開發表談話。

納瓦尼的靈柩被抬進教堂後就沒有再聽聞任何聲音。報導指出，教堂門口昨天掛有「禁止在教堂內拍攝影片」的告示，可能這就是外界無法看到儀式如何進行的原因。

儘管如此，社群媒體上還是出現教堂內進行儀式時的照片，其中一張可以看到躺在棺木中的納瓦尼，他的遺體擺滿了白色和紅色玫瑰花。

為他送行人士圍繞著靈柩且手持燭火，納瓦尼的雙親也在靈柩旁邊。

在教堂外的民眾史蒂巴諾娃（Anna Stepanova）說道：「像他這樣的人，誠實、有原則且願意犧牲奉獻，實在不該死。」

教堂周遭已經圍起柵欄，走道也暢通，但現場部署大批執法人員和鎮暴警車。

▲▼納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行。（圖／路透社）

史蒂巴諾娃說：「他們在怕什麼，有必要出動那麼多車輛嗎？只有他們自己最害怕。來這裡的民眾才不怕，納瓦尼也沒在怕。」

上傳至社群媒體的影片顯示，在教堂儀式禮成後，多位民眾在柳德米拉‧納瓦納亞步出教堂時趨前告訴她，「因為你的兒子，我們感謝妳」，也有人對她說，「盼求妳的原諒」。

納瓦尼的遺體於格林威治標準時間13時（台北時間晚間9時）左右，安葬距離莫斯科河（Moskva River）只有一小段路程的博里索沃公墓（Borisovo cemetery）。

美國有線電視新聞（CNN）報導，納瓦尼團隊指出，靈柩在美國傳奇演歌星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的名曲「走自己的路」（My Way）曲音之中入土。

BBC報導，在靈柩埋入土中後，現場還傳出經典科幻動作片「魔鬼終結者2」（Terminator 2）的主題曲。

納瓦尼的發言人亞米什（Kira Yarmish）解釋說：「納瓦尼認為魔鬼終結者2是世界上最棒的電影。」

塔斯社（TASS）報導引述克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法：「任何未經授權的集會都違法，參加的話就得追究責任。」

人權監督團體OVD-Info先前指出，自從納瓦尼猝逝以來，全國已有超過400人在納瓦尼的紀念活動中遭到拘捕。

▲▼納瓦尼葬禮數千民眾聚集送行。（圖／路透社）

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