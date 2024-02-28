　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕　已獲釋

▲納瓦尼母親柳米拉（左）與律師杜布科夫（，右）。（圖／路透）

▲納瓦尼母親柳米拉（左）與律師杜布科夫（右）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯新聞媒體報導，已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的律師杜布科夫（Vasily Dubkov）在莫斯科被短暫逮捕後已獲釋。

杜布科夫告訴俄國獨立媒體Verstka，他已獲釋。Verstka說，杜布科夫未評論他遭拘捕的原因，僅表示這妨礙他做為律師的活動。

「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）和獨立媒體SOTA報導律師杜布科夫被捕的消息。「歐洲新報」是俄羅斯最重要獨立報「新報」（Novaya Gazeta）的歐洲版。

納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）上週公開籲請當局歸還她兒子的遺體時，杜布科夫曾陪伴協助。

納瓦尼的發言人24日表示，納瓦尼「備受折磨」的遺體已移交給他的母親。

納瓦尼的發言人今天稍早說，他的團隊尚無法找到靈堂或其他場地，讓人們前來向納瓦尼致哀，一個場地的人員表示，「殯葬業者被禁止為我們提供服務」。

47歲的納瓦尼是俄羅斯最知名反對派政治人物，16日在北極流放地（penal colony）突然死亡，享年47歲。納瓦尼的盟友和家人指控克里姆林宮謀殺他，對此克宮憤怒駁斥。

ET快訊
「襪子大王」首次蓋房就出事　起家厝改建鄰損2棟樓傾斜
直擊野生Hebe「中性女友人」相陪！　感情狀況曝光
李宗瑞翻版！富二代「迷姦逾十女」密錄30部片　臉書分享偷拍照
黃嘉千3原因打破沉默！　哭認：16年婚姻遭受5、6次暴力
「帝寶名媛」爆不倫80歲富商　每月金援40萬共泡玫瑰浴
幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉
幻術師大仙遭2男「翻出道具」公開蹂躪　心寒：一生志業被踩腳底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片！　房仲見滿地屎尿嚇壞

《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　挾持人質當肉盾

讓殺人犯搭便車！觀光客遊南非慘死　警逮3嫌

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕　已獲釋

CNN：美軍海陸快速反應部隊將退出東地中海

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

台積電熊本二廠將招募1700員工　「500人來自台灣」

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

台南騎士疑未保持安全距離自摔　慘遭大型車輾斃

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片！　房仲見滿地屎尿嚇壞

《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　挾持人質當肉盾

讓殺人犯搭便車！觀光客遊南非慘死　警逮3嫌

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕　已獲釋

CNN：美軍海陸快速反應部隊將退出東地中海

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

中國資安公司文件外洩　曝光「網攻台灣」監控海內外社群內幕

台積電熊本二廠將招募1700員工　「500人來自台灣」

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片！　房仲見滿地屎尿嚇壞

李宗瑞翻版「富二代偷錄」數10女　黑歷史起底

名廚江振誠和18年泰妻分兩地！與長髮嫩妹「跨夜共處12小時」被直擊

「帝寶名媛」李珍妮被爆勾引80歲富商共浴　告前主播求償5千萬

連睡覺都在學圈客術　叫賣哥谷底翻身發現自己像坨屎

「襪子大王」首次蓋房就出事　起家厝改建鄰損2棟樓傾斜

黃嘉千：以為挨打都是我的錯！長年遭羞辱患PTSD…看心理醫師覺醒

黃嘉千「哭到說不下去」一度中斷訪問！家暴忍N年…難堪內幕曝光

李宗瑞翻版！富二代「床邊1動作」惹疑　揭淫魔偷拍鐵證

兄弟看過來！4情況讓GG變小　太少使用也會

小貓委屈緊盯棉被下！　媽：那邊完全沒東西ＸＤ

國際熱門新聞

女「穿錯衣服」遭300暴民包圍　威脅斬首

台積電熊本二廠員工　500人來自台灣

陸資安公司文件外洩　曝網攻台灣資訊

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓醫師罷工　護理師承擔醫師業務

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

全球僅30個！　2公分黃金樂高積木57萬落槌

CNN：美軍海陸快速反應部隊將退出東地中海

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

讓殺人犯搭便車！觀光客遊南非慘死　警逮3嫌

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」

更多熱門

相關新聞

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

俄羅斯新聞媒體報導，一位代表已故反對派領袖納瓦尼的律師已被逮捕。

金正恩沒能力開戰！南韓譏：偵察衛星在空轉

金正恩沒能力開戰！南韓譏：偵察衛星在空轉

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

蔡英文頒褒揚令不捨陳俊翰　「他的離世是台灣社會巨大損失」

蔡英文頒褒揚令不捨陳俊翰　「他的離世是台灣社會巨大損失」

關鍵字：

納瓦尼Alexei Navaln律師杜布科夫Vasily Dubkov俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

蘇丹紅案　工廠處長羈押禁見、員工交保

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

三重房屋傾斜　2建築貼一起了

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

00706L跌太慘　證交所宣布2／29暫停融資融券

即／泰國槍殺「少爺」逃回台　24歲男聲押禁見

汪小菲女友Mandy也離過婚！前夫高EQ發聲：祝幸福

啦啦隊「少鹽」提告曝月入2萬　法官也驚訝

把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

三重公寓傾斜　建商副總鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面