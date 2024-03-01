強冷氣團最冷時刻來了！急凍8度　下周三「暴力降溫」狂掉18度

▲強烈冷氣團發威，明天清晨將是最冷時刻，各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團最強時刻要來了，明天(2日)清晨溫度會再下跌，北部、宜蘭約10到12度，局部空曠地區最低探8到9度，今晚到明天中部以北3000公尺以上高山有機會降雪；明天各地仍有降雨機會，其中基隆北海岸、中部以北山區有較大雨勢，周日逐日回溫，下周三後又有一波變天大降溫，溫度降幅可達15到18度。

中央氣象署預報員李孟軒表示，明天仍受強烈大陸冷氣團影響，且仍有華南雲雨東移，整體水氣多，降雨以北部、東北部、中部山區容易有雨，基隆北海岸、中部以北山區有較大雨勢，其他地區有局部短暫雨。

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明天清晨將是這波強冷空氣最冷時刻，李孟軒表示，明天清晨會再冷1度，北部、宜蘭約10到12度，局部空曠地區最低8到9度，中部12到13度，南部、花東14到16度。

李孟軒指出，今晚到明天中部以北3000到3500公尺以上高山，不排除有降雪機會。

周日冷空氣減弱，不過清晨北部、東北部低溫仍有12到13度，其他地方回溫2到3度；明天白天氣溫回升到20度以上，北部20到21度，其它地方23到26度。

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，李孟軒指出，周日降雨緩和，剩東半部、基隆北海岸、中部以北山區有短暫雨，雨量減少；下周一剩東半部有雨，下周二南部有零星雨。

不過緊接著，下周三又要變天，李孟軒表示，下周三有鋒面通過、大陸冷氣團南下，會有一波明顯降溫，北部低溫約13度，中部、花蓮15度，南部17到18度；下周五還是冷氣團影響。

中央氣象署預報中心課長林秉煜則說明，周日氣溫回升，下周一、下周二回升明顯，要注意日夜溫差大，下周二高溫可到30度以上，南部近山區可到35度，但下周三、下周四受下波冷氣團影響，高溫將從30度降到13到14度，南台灣近山區下周二高溫近35度，下周三降到13到14度，溫差可15到18度。

另李孟軒指出，下周三、下周四除鋒面影響，還有華南雲雨區東移，水氣多，北部、東北部有短暫陣雨，中部、南部山區則有零星陣雨，南部平地多雲。