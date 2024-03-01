快訊／強冷氣團猛攻！急凍擴大「11縣市低溫特報」跌破10度

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團強攻，急凍區擴大了，中央氣象署今(1日)上午10時31分針對11縣市發布低溫特報，今明兩天低溫有跌破10度機會。

▲強烈大陸冷氣團影響，11縣市低溫特報 。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

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氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下影響，明(2日)天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。

此外，苗栗以北、宜蘭地區及金門、馬祖局部地區也有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，氣象署提醒注意防範。

低溫特報

影響時間：01日上午至02日晚上

橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

黃色燈號：台中市

▲低溫特報。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣濕冷，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨；北部及東北部低溫僅11、12度，北部地區並有局部10度以下低溫出現的機率，中部及花蓮低溫約13至15度，南部及台東低溫約16、17度，白天北部及東北部高溫僅12、13度，整天寒冷，其他地區高溫普遍在16至22度，只有高屏的高溫可以到24至26度。

周六(2日)強烈大陸冷氣團影響，尤其清晨冷空氣達最強，北部及東北部低溫普遍只有10到11度，天氣寒冷；天氣方面，配合華南雲雨區東移，白天各地降雨機率仍高，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，周六晚起水氣將逐漸減少。