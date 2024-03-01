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強冷氣團席捲全台！今晚到明晨最凍探8度　凍雨區出爐

▲▼天氣 東北季風南下 下雨 天冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強冷氣團及華南雲雨區席捲全台，今起到周六為濕冷天氣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強冷氣團及華南雲雨強攻席捲全台，今(1日)晚到明晨為最冷時刻，北部市區低溫10到11度，郊區會再低1到2度，下探8到9度，各地有降雨機會，周日起逐日回暖，下周二高溫上看30到31度，不過下周三又要變天，新一波鋒面和冷氣團強襲，北部溫度將一下子驟降8度。

氣象達人彭啟明表示，強冷氣團及華南雨雲席捲全台，北東全天陰雨，其他地區逐漸轉雨。今晨台北僅11.5度，達強冷氣團標準，北部郊區低至9度，全台感受寒意，白天氣溫南北懸殊，北部13度，高屏27度，今晚至明晨，北市區低溫約10到11度。

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彭啟明指出，明天雲雨仍盈，中南部雨轉山區，天氣持續寒冷，北部最高13度，南部最高21度。周日冷氣團減弱，天氣逐漸轉晴回暖；下周一更暖，氣溫普遍回升，南部高達30度；下周二暖熱持續，下周三大變天，預防溫差大。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，強烈大陸冷氣團帶來東北季風環境，配合華南雲雨區東移影響，北部今天一整天都是持續性陰雨天氣，其他地區隨著雲雨區影響範圍逐漸擴大，陸續會有局部短暫雨，中部到南部降雨可能下半天到晚上才會比較明顯。

氣溫也已經大幅轉冷，歐宗學說，台北測站今清晨已降至11.5度，達到強烈冷氣團的標準，北部郊區氣溫更低，普遍都在9到10度，最低溫在苗栗三灣只有9.1度。白天回溫幅度受限於雲量及冷空氣，北部高溫只有12到13度，中部、花蓮16到18度，台南及台東21到22度，高屏還有25到27度，南北間溫差大。

歐宗學提醒，今晚到明晨是氣溫最低點，北部市區低溫10到11度，郊區會再低1到2度，中部、花蓮也只有13到14度，南部、台東15到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署）

明天白天水氣仍多，歐宗學表示，各地有局部短暫雨機會，中南部轉以山區為主、平地降雨機率會逐漸降低。氣溫則持續偏冷，北部全天氣溫10到13度，中部及花蓮13到18度，南部及台東15到21度，高屏可能會再稍高1到2度。

周日這波強烈冷氣團就會減弱，同時雲雨區離開、水氣減少，氣溫逐日回暖，下周一受東南至偏南風環境影響，氣溫進一步回升，歐宗學表示，北部、宜花全天15到25度，中部、台東16到27度，南部17到27度，高屏高溫可達29到30度。

歐宗學指出，下周二雖有新一波鋒面開始逐漸接近，環境風向轉西南風，但白天天氣仍大致穩定、只有南部有零星短暫雨機會，氣溫相當暖熱，各地白天高溫上看30到31度，局部內陸地區及背風面的臺台可能會再更高一些。

下周三天氣又會有大幅變化，歐宗學表示，鋒面通過後可能再有冷氣團南下，各地雲量增多並且轉雨降溫，北部地區白天高溫一下子就掉到只有19度，與前一天的高溫差異可能達到11到12度，下周四氣溫會再降低一些，下周五到周末才會稍微回暖。

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