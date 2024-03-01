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溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

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▲強烈冷氣團及華南雲雨影響，天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

一周兩波冷空氣，今天(1日)到明天強烈冷氣團南下，中部以北、東北部低溫8到11度，降雨明顯，中部以北山區、基隆北海岸有局部較大雨勢，今晚到周日清晨3000到3500公尺以上高山有降雪機會，周日氣溫回升，下周二各地高溫飆破30度，南部近山區可到35度，下周三冷氣團南下再度大降溫，溫差可達15到18度。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，未來一周有兩波冷空氣影響，第一波為今天到明天強烈冷氣團影響，氣象署已發布低溫報，苗栗以北溫度會持續下降，今天到明天中部以北、東北部低溫8到11度，南部、東南部低溫13度左右。

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林秉煜表示，周日後冷空氣減弱，溫度逐日回升，下周二高溫可到30度以上，南部近山區可到35度高溫；下周三開始另一波冷空氣逐漸南下，預估達大陸冷氣團強度，下周三、下周四溫度落差非常明顯。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度趨勢，林秉煜說明，今天冷空氣持續南下，台中以北、東北部、金馬有10度左右低溫，北台灣出10度低溫時間長，今明兩天受強烈冷氣團影響，各地溫度偏低；周日氣溫回升，下周一、下周二回升明顯，要注意日夜溫差大，下周二高溫可到30度以上，南部近山區可到35度，但下周三、下周四受下波冷氣團影響，高溫將從30度降到13到14度，南台灣近山區下周二高溫近35度，下周三降到13到14度，溫差可15到18度。

降雨方面，林秉煜指出，今明兩天受華南雲雨區東移影響，降雨情況會比較明顯，中部以北山區、基隆北海岸有局部較大雨勢，溫度、水氣配合下，3000到3500公尺以上高山，周五晚上到周日清晨不排除有降雪機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

林秉煜表示，周六下半天降雨趨緩，基隆北海岸、東半部山區雨勢還是比較多，明顯降雨趨緩在明天下半天後，降雨偏迎風面，平地降雨趨緩許多；周日雨勢趨緩，下周一偏東南風，僅花東有零星雨；下周二西南風，南部有局部降雨出現；下周三下波冷空氣下來，東北季風影響，迎風面地區容易降雨，中南部山區有局部下雨。

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