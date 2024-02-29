　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象署晚間持續針對縣市發布低溫特報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

強烈冷氣團明天（3月1日）抵達，持續影響到周六，中央氣象署今（29）日22時32分持續針對基北北桃等6縣市發布低溫特報，影響時間從3月1日晨至1日晚上。

氣象署指出，明（3月1日）日強烈大陸冷氣團南下，2日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫；明日苗栗以北局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

▲▼氣象署在29日晚間持續針對6縣市發布低溫特報。（圖／氣象署提供）

▲低溫特報影響時間從3月1日清晨持續到3月1日晚間。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，明天(1)日強烈大陸冷氣團南下，乍暖還寒，加上華南雲雨區東移，春寒料峭而潮濕，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨；預測低溫在北部及東北部僅11、12度，其中苗栗以北地區並有局部10度以下低溫出現的機率，中部及東部約13至15度，南部及東南部約16、17度，預測高溫方面，北部及東北部僅14至16度，整天寒冷，花、東及中部18至21度，南部仍有27度左右，請大家要注意保暖。

氣象署接著指出，由於東北風明顯增強，今晚至明日桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高可達2到4米，從事海邊及海上活動請多注意安全。

ET快訊
快訊／貨車撞進派出所！　重傷警送醫不治
快訊／疑衝撞警局後上軌道！台鐵區間車碰撞1人
大谷翔平妻子曝光？　粉絲抓「2關鍵+現場照」：是180cm正
快訊／貨車撞進派出所！「員警無生命跡象」　駕駛逃逸
過了229　「3生肖財運爆棚」
快訊／急凍！6縣市低溫特報
彩券行開出5.3億頭獎　老闆：有道士說看到不尋常的光
李文儀突消失主播檯　手術急切除腫瘤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

年代旅遊若未補足150萬保證金　觀光署將於3／5撤照

便當「5菜沒肉」賣70被嫌貴！闆娘心累PO照　網傻：在台北是富二代

過了229！「3生肖財運爆棚」屬兔將遇貴人、屬蛇有望職位晉升

一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

陸商家推「火鍋電影院」爆紅　邊看邊涮肉！爽嗑生蠔鮑魚

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

年代旅遊若未補足150萬保證金　觀光署將於3／5撤照

便當「5菜沒肉」賣70被嫌貴！闆娘心累PO照　網傻：在台北是富二代

過了229！「3生肖財運爆棚」屬兔將遇貴人、屬蛇有望職位晉升

一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

7個月前就說「大谷女友喜歡加州」！網挖出爆料文：消息有準

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

滿山櫻花盛開9成！　雲林石壁美人谷瞬間成「粉紅仙境」

快訊／小貨車撞進八堵派出所！重傷警送醫不治

快訊／疑衝撞警局後上軌道！台鐵區間車碰撞1人　宜蘭線大延遲

小心乾癢又長痘！皮膚科醫師曝「洗澡5大誤區」：水溫太高也NG

閨蜜情生變？蔡黃汝遭峮峮誤會走心落淚　孫協志出面緩頰：不要動真情

日女星「同步大谷翔平」發喜訊！　甜曬鑽戒：嚇到你們不好意思

快訊／小貨車衝撞派出所！2警重傷「1人無生命跡象」　駕駛逃逸中

大谷翔平妻子曝光？粉絲抓「2關鍵+現場照」：是180cm正妹

陸教師狂扯學生頭髮辱罵！　馬天宇怒發文：神經病不適合做老師

徐巧芯讚召委選舉「藍白皆大歡喜」：國民黨並非什麼都要抓手中

快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多熱門

相關新聞

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

強烈冷氣團明天（3月1日）抵達，持續影響到周六，中央氣象署今（29）日下午持續針對基北北桃等6縣市發布低溫特報，傍晚到明天晚上低溫可能跌破10度。

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐　

冷空氣抵達！一圖看溫度跳水　氣象署：這才剛開始「越晚越冷」

冷空氣抵達！一圖看溫度跳水　氣象署：這才剛開始「越晚越冷」

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

嘉義4.9地震！台鐵花壇=新營慢行　列車延誤

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

關鍵字：

天氣冷氣團低溫保暖氣象特報

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

獨／肌肉山山結婚了！催淚告白：和妳一起很幸福

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

雲林婦北港失蹤！媽祖說「人在原地」成真

大谷翔平爸媽開出兒媳條件　2職業直接出局

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

名廚江振誠夜會長髮女爆婚變！親哥江宏恩發聲了

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面