快訊／強烈冷氣團報到！6縣市發布低溫特報

▲氣象署晚間持續針對縣市發布低溫特報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

強烈冷氣團明天（3月1日）抵達，持續影響到周六，中央氣象署今（29）日22時32分持續針對基北北桃等6縣市發布低溫特報，影響時間從3月1日晨至1日晚上。

氣象署指出，明（3月1日）日強烈大陸冷氣團南下，2日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫；明日苗栗以北局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

▲低溫特報影響時間從3月1日清晨持續到3月1日晚間。（圖／氣象署提供）



氣象署表示，明天(1)日強烈大陸冷氣團南下，乍暖還寒，加上華南雲雨區東移，春寒料峭而潮濕，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨；預測低溫在北部及東北部僅11、12度，其中苗栗以北地區並有局部10度以下低溫出現的機率，中部及東部約13至15度，南部及東南部約16、17度，預測高溫方面，北部及東北部僅14至16度，整天寒冷，花、東及中部18至21度，南部仍有27度左右，請大家要注意保暖。

氣象署接著指出，由於東北風明顯增強，今晚至明日桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高可達2到4米，從事海邊及海上活動請多注意安全。