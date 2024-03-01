去年行人交通事故526件10死　屏東縣警方即日起交通大執法

▲屏縣警局即起實施車輛不停讓行人及行人違規大執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據統計，屏東縣112年行人交通事故共計526件，10人死亡、480人受傷，顯見提升行人交通安全的重要性，刻不容緩，縣警局即起實施車輛不停讓行人及行人違規大執法。

縣警局表示，路口交通繁忙，各種車輛和行人交織，容易導致不同類型的行人碰撞事故。在所有用路環境中，由於行人沒有任何安全防護裝備，因此處於相對危險的處境；為提高行人通行安全，屏東縣政府警察局於去(112)年配合內政部警政署執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，加強取締車不停讓行人違規並配合交通安全宣導。

今(113)年度，為強化汽、機車駕駛及行人交通守法觀念，將自3月1日起實施「路口車輛不停讓行人及行人違規大執法」，針對轄區行人高事故路口及路段與各違規態樣，加強取締以下3項違規行為：1、汽機車駕駛行經行人穿越道或轉彎，未暫停讓行人或視障者先行通過；2、行人穿越道路時，未依規定行走行人穿越道、人行天橋或人行地下道；3、行人穿越馬路不依號誌指示。

縣警局長戴台㨗強調，嚴正執法的目的不在以罰代教，而是希望提升車輛駕駛人與行人守法及互相尊重的意識，並遏止僥倖違規心理；警察局亦會透過網路媒體、校園、機關及各種管道與機會，持續向民眾宣導交通安全觀念，同時也呼籲所有用路人共同遵守交通規則，平安通過每個路口，維護每一位用路人之安全。