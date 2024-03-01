屏東男老是抱怨「還沒吃飯」家人超困擾　竟是罹失智症

▲民眾使用愛智憶交通專車接送服務 。（圖／屏東縣政府提供)

記者陳崑福／屏東報導

為提升失智症及早診斷、及早治療的近便性，屏東縣政府自去年10月1日起推出「愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務」，對居住及設籍於屏東縣疑似失智者提供當次確診檢查費用全額補助及免費到宅交通專車接送服務，截至今年2月已有406位民眾受惠。

使用服務的蔡小姐表示，她公公近一年來記憶力越來越差，常在尋找東西、不斷重複抱怨還沒吃飯，情緒起伏也開始變大，但因為公公還不到65歲，所以她從未把這樣的情形跟「失智症」做連結，直到聽到服務資訊，將公公的行為對應失智症10大警訊，才驚覺公公可能罹患失智症。

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「感謝愛智憶改善我們家的緊張氣氛」蔡小姐表示，申請「愛智憶疑似失智者確診檢查加值服務」，失智共同照護中心人員協助完成公公失智症確診、專業醫療團隊提供相關醫療及照護指導，並轉介至失智據點參與課程後，一家人重新建立相處的模式，減少因為不理解產生的衝突。

屏東縣政府呼籲在人口老化趨勢下，失智照護的難題如浪潮迎面而來，一同關注親朋好友，讓疑似失智者能及早診斷和及早治療，期減輕失智症對長輩及家庭照顧者的生活影響。

縣政府表示，屏東縣現有10家醫院投入失智共同照護中心的服務，各鄉鎮的民眾都能就近使用失智確診的快速通關服務，若家中或親朋好友有疑似失智症狀，歡迎直接上屏東縣政府長期照護處網站或直撥長照服務專線1966提出申請或諮詢。