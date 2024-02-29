　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投友善校園週落幕　埔里警方入班入校...提醒師生防詐

▲南投縣友善校園週活動於112學年度第二學期開學日登場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣友善校園週活動於新學期開學日登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

上週是開學第1週，全國各縣市同步辦理「友善校園週」活動，教育部訂定年度宣導主題為「校園詐騙防制-你快樂我平安」，呼籲學生及民眾善用警政署「165反詐騙專線」及「全民防騙網」，進行資料查證，以免受騙上當，並加強宣導反毒、反黑、反霸凌和校園安全。

南投縣友善校園週宣導活動20日在名間鄉三光國中登場，縣府教育處副處長吳美玲、縣府警察局副局長陳志成、南投縣校外會代理督導王凱亮、警察局少年隊鄒政達隊長、縣府社會及勞動處社工督導曾煥騰、三光國中校長吳明順都出席，一起帶領全校師生及名間鄉各國民中小學校長共同宣誓「反詐青春樂悠遊，友善之花」，並以「友善之花」手卡進行祈福。

吳美玲指出，教育處每學期開學皆會辦理「友善校園週」宣導活動，希望能強化師生「校園詐騙防制」知能，也請各校強化「校園自殺防治工作」、「防制網路霸凌事件」、「防制學生藥物濫用」、「防治數位網路性別暴力」等重要議題，持續透過親、師、生合作，將友善校園議題深耕每位師生心中；本次活動由教育處及三光國中用心策劃，希望引導學生遠離目前危害最高網路詐欺態樣，也促請各校持續運用校園多元宣導、正式或非正式課程，並於親師座談會邀集家長參與了解，才能避免更多學生受害。

▲埔里警方入班入校宣導防詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警方入班入校宣導防詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳志成表示，校園安全也是縣警局工作重點之一，為師生了解校園安全及交通安全的重要性，該局主動走入校園宣導反詐騙、反毒、反霸凌及交通安全等項目，自1月份迄今已辦理26場次宣講活動，獲得師生熱烈迴響，未來會持續走入校園，讓校園安全知能深植在每個孩子心中。

以埔里警分局為例，即特別派員至埔里國中、暨大附中，以「校園詐騙防制」為主題，結合各級學校友善校園週各項活動，辦理入班入校宣導；除舉出實際案例，讓學生了解「網路購物詐騙」、「網路交友詐騙」、「假求職詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」及「小額付費詐騙」等常見詐騙手法外，亦透過有獎徵答讓學生參與討論，強化學生防詐意識。

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義大學強化姊妹校實質合作 　日本5大學來台參加春季課程

馬不停蹄！徐榛蔚訪美歸國將再赴日　率團參加東京國際食品展

嘉義鹿草圓山宮火馬祭登場　厄運全送走...畫面超震撼

台南市將軍區不織布產品觀光工廠火警　幸無人員傷亡

檜意森活村10年經營亮眼再續約　未來5年再創藝文森活新體驗

南投友善校園週落幕　埔里警方入班入校...提醒師生防詐

慈大醫學院新增2系今年首招　東台灣唯一藥學系受青睞

嘉義縣社規師成果發表　結合食農餐桌活化社區空間

日本大學獸醫學科教授參訪嘉大動物醫院　共推獸醫人才培育

深化城市外交！徐榛蔚組團原民樂舞參加天普市遊行　受美國華人熱烈歡迎

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

嘉義大學強化姊妹校實質合作 　日本5大學來台參加春季課程

馬不停蹄！徐榛蔚訪美歸國將再赴日　率團參加東京國際食品展

嘉義鹿草圓山宮火馬祭登場　厄運全送走...畫面超震撼

台南市將軍區不織布產品觀光工廠火警　幸無人員傷亡

檜意森活村10年經營亮眼再續約　未來5年再創藝文森活新體驗

南投友善校園週落幕　埔里警方入班入校...提醒師生防詐

慈大醫學院新增2系今年首招　東台灣唯一藥學系受青睞

嘉義縣社規師成果發表　結合食農餐桌活化社區空間

日本大學獸醫學科教授參訪嘉大動物醫院　共推獸醫人才培育

深化城市外交！徐榛蔚組團原民樂舞參加天普市遊行　受美國華人熱烈歡迎

茂迪參展日本能源周　總座：客戶想「去中」、日營收貢獻有望達5成

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

地方熱門新聞

桃園燈會最後倒數　快來感受漢服提燈夜遊

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

鹿谷小半天竹夢森活節開幕

警方漏夜尋獲失智離家翁助一家春節團圓

南投縣議員媒合會計師公會捐贈2500斤白米予社福單位

太思科技推半導體設計平台　銜接台印車載半導體供應鏈

內海國小記者出任務　訪問師長樂學媒體識讀

台南市不織布產品觀光工廠火警無人員傷亡

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

檜意森活村經營亮眼再續約　再創藝文森活新體驗

慈大醫學院2系首招　東台灣唯一藥學系受青睞

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

嘉義鹿草火馬祭登場　畫面超震撼

馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3/1啟用

更多熱門

相關新聞

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男

新加坡直播主凱蒂「Kiaraa kitty」日前徒步環島遭陌生人砸雞蛋，事後警方揭露是自導自演將其送辦，不過此案還在調查中，她就和助理薛男逃離台灣。事實上，Kiaraa kitty過去就爭議不斷，先前還被爆出曾詐騙過7名男子，且稱「我生來就是要當騙子」。

退休師要幫付「17萬小錢」　警一看先擋了

退休師要幫付「17萬小錢」　警一看先擋了

心臟病發！撐最後一口氣打119　警消救人

心臟病發！撐最後一口氣打119　警消救人

女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

屏東高樹舊寮國小廢校風波　黑衣人徘徊

屏東高樹舊寮國小廢校風波　黑衣人徘徊

關鍵字：

友善校園週埔里鎮警察宣導詐騙

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面