南投友善校園週落幕　埔里警方入班入校...提醒師生防詐

▲南投縣友善校園週活動於新學期開學日登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

上週是開學第1週，全國各縣市同步辦理「友善校園週」活動，教育部訂定年度宣導主題為「校園詐騙防制-你快樂我平安」，呼籲學生及民眾善用警政署「165反詐騙專線」及「全民防騙網」，進行資料查證，以免受騙上當，並加強宣導反毒、反黑、反霸凌和校園安全。

南投縣友善校園週宣導活動20日在名間鄉三光國中登場，縣府教育處副處長吳美玲、縣府警察局副局長陳志成、南投縣校外會代理督導王凱亮、警察局少年隊鄒政達隊長、縣府社會及勞動處社工督導曾煥騰、三光國中校長吳明順都出席，一起帶領全校師生及名間鄉各國民中小學校長共同宣誓「反詐青春樂悠遊，友善之花」，並以「友善之花」手卡進行祈福。

吳美玲指出，教育處每學期開學皆會辦理「友善校園週」宣導活動，希望能強化師生「校園詐騙防制」知能，也請各校強化「校園自殺防治工作」、「防制網路霸凌事件」、「防制學生藥物濫用」、「防治數位網路性別暴力」等重要議題，持續透過親、師、生合作，將友善校園議題深耕每位師生心中；本次活動由教育處及三光國中用心策劃，希望引導學生遠離目前危害最高網路詐欺態樣，也促請各校持續運用校園多元宣導、正式或非正式課程，並於親師座談會邀集家長參與了解，才能避免更多學生受害。

▲埔里警方入班入校宣導防詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳志成表示，校園安全也是縣警局工作重點之一，為師生了解校園安全及交通安全的重要性，該局主動走入校園宣導反詐騙、反毒、反霸凌及交通安全等項目，自1月份迄今已辦理26場次宣講活動，獲得師生熱烈迴響，未來會持續走入校園，讓校園安全知能深植在每個孩子心中。

以埔里警分局為例，即特別派員至埔里國中、暨大附中，以「校園詐騙防制」為主題，結合各級學校友善校園週各項活動，辦理入班入校宣導；除舉出實際案例，讓學生了解「網路購物詐騙」、「網路交友詐騙」、「假求職詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」及「小額付費詐騙」等常見詐騙手法外，亦透過有獎徵答讓學生參與討論，強化學生防詐意識。