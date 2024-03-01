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竊賊疑遭屏東警「警棍私刑」胰臟破裂亡　監察院介入調查

▲▼ 屏東恆春分局 。（圖／翻攝Googlemaps）

▲屏東恆春分局。（圖／翻攝Googlemaps）

記者杜冠霖／台北報導

屏東縣警察局恆春分局建民派出所詹姓警員，2月逮捕蔡姓竊盜慣犯時，涉用警棍壓制蔡嫌腹部後，造成蔡嫌胰臟破裂死亡，且在場警員未開密錄器，臺灣屏東地方檢察署認為涉案警員使用警械過當，依傷害致死罪聲押獲准。事涉警方執法限度等議題，監察委員林國明、張菊芳申請自動調查。

這起案件發生在16日晚間，蔡姓犯嫌涉嫌偷竊機車，詹姓等3名員警獲報到場處理，但蔡嫌疑似不願配合，還出言辱罵，3名員警強力制伏後帶回派出所，但蔡嫌上銬等待製作筆錄時，卻突然低頭無聲，員警察覺有異上前查看，發現他已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

屏東縣警局後續針對此事展開調查，並調閱案發時的密錄器、監視器影像等，發現現場執行的詹姓員警疑似過當使用強制力，持警棍朝對方揮擊，恐有涉犯刑法277條傷害罪，22日將全案移送屏東地檢署偵辦。

檢方複訊時，訊問當天到場的3名員警，而其中2人都供述當天的案發過程，但疑似動手的詹員則不願承認有執法過當行為，檢方訊後將另2人請回，詹員部分則向法院聲請羈押獲准。

對該起案件，監察委員表示，本案警員執法過程是否符合相關法令規定？相關人員有無違法失職應負行政責任之處？主管機關對於警員執法過當情事，有無建立有效之監督管理機制？均有待調查釐清。

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