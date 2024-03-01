蘇丹紅延燒全國！主管變造報告遭收押　雲林縣府勒令濟生停工

▲衛生局將濟生公司含辣椒粉產品查封，並函文業者即刻起相關製品產線停工。（圖／雲林縣府提供）

記者蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

雲林縣濟生食品分公司辣椒粉產品被查獲含有蘇丹紅，陳姓負責人及陳姓經理及3名員工，於檢方訊後以150萬元至2萬元不等金額交保。雲林縣府今（1）日指出，已以最速件函文業者即刻暫停辣椒粉相關製品停工，以維護消費者食品安全。

檢方調查，濟生食品分公司品管人員，為爭取產品上架，雖紅辣椒粉被台灣檢測科技公司（SGS）檢出原料含有蘇丹色素3號，仍涉嫌變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

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檢方2月26日發動搜索，並約談公司負責人陳男（60歲）、經理等9人到案說明，郭姓研發處長因為變造SGS公司檢測報告，犯嫌重大，遭法院收押；負責人、經理及其他3名職員則分別以150萬元至2萬元不等金額交保。

雲林縣府今日表示，依食安法規定，以最速件函文予業者即刻暫停辣椒粉相關製品的產線運作，待廠內作業環境、原料進廠驗收機制、產品追溯追蹤系統（含原料進貨、產品製造及成品交貨）資料建立等缺失完成改善，另提具改善報告書，報請衛生局審核查廠通過才能復工。

雲林縣衛生局表示，雲林縣積極捍衛食品安全與民眾健康，呼籲業者切勿心存僥倖、從事不法行為，衛生局會定期與不定期執行稽查，同時鼓勵民眾或內部員工主動檢舉不法情事，一旦查有違法事證，即依規定嚴懲重罰不肖廠商，如涉刑事責任則移送司法機關偵辦，以維護消費者食品安全。