台灣foodpanda轉售給Uber Eats？　德媒曝光最新進度：談判破局

▲Foodpanda的母公司打算將台灣業務轉售給Uber Eats，不過目前談判破局。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

Foodpanda是德國食品外送企業「Delivery Hero」旗下的網際網路餐飲外賣服務平台，然而Delivery Hero近來在東南亞市場卻持續面臨虧損，也因此最近正和競爭對手Uber Eats進行談判，打算將Foodpanda在台灣的事業出售給Uber Eats，不過目前談判暫時宣告破局。

根據《路透社》，來自德國的經濟週刊「WirtschaftsWoche」於當地時間週四（2月29日）在報導指出，總部位於德國柏林的Delivery Hero其實正在和競爭對手Uber Eats進行談判，商討將Foodpanda台灣業務售出之相關事宜，不過最近Uber Eats取消了雙方之間的高級談判。

雖然Delivery Hero拒絕針對報導內容置評，不過該間公司曾經於上周表示，由於各方未能就條款達成一致，因此公司已經結束關於出售Foodpanda東南亞市場的潛在談判，市場範圍包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸、寮國。

報導透露，由於Foodpanda在東南亞的業務面臨虧損，也因此在投資者對於資金現況擔憂加劇的狀況下，Delivery Hero試圖透過分拆虧損中的東南亞事業，作為轉虧為盈、維持成長的商業策略。