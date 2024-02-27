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難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基透露，超過3萬名士兵遭俄軍殺害。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭至今已邁入兩周年，烏克蘭超過3萬名士兵慘烈犧牲。為此，烏克蘭總統澤倫斯基接受美媒採訪，他表示美國前總統川普一旦選擇支持俄國，則將會和「美國人」作對，他也感嘆無法理解為何川普會選擇支持俄羅斯總統普丁，「這令人無法置信」。

根據CNN，在俄軍占領烏東重要城鎮時，澤倫斯基在首都基輔接受專訪，對於可能成為共和黨總統候選人的川普，他表示一旦川普選擇支持的勢力是俄羅斯、而非烏克蘭，則將會是「與美國人作對」，他也感嘆聲稱當選內要在一天之內結束俄烏戰事的川普其實並不了解普丁的所作所為。

澤倫斯基表示，「我不認為川普會明白，普丁『永遠不會放棄停止』的作為。」

隨著川普在共和黨南卡羅萊納州初選擊敗對手海莉，使其成為有望代表共和黨角逐下一屆白宮寶座的候選人。因此，川普對於普丁和俄烏戰爭的態度，恐怕深深影響烏克蘭的結局，加上目前由共和黨把持的眾議院全力阻擋軍援烏克蘭的預算，川普的動向更受矚目。

澤倫斯基在專訪表示，一旦缺乏美國的援助，烏克蘭不僅在戰場上難以取得進展，今年也將難以繼續自衛，「人們會做好準備，但是缺乏足夠彈藥、缺乏足夠部隊，一旦防守工作沒有做好準備，則作戰將會非常困難。」

對於目前美國眾議院擋下預算案，澤倫斯基透露，他已經和眾議院議長強生（Mike Johnson），並在通話後感到樂觀，「他說他將竭盡全力支持烏克蘭，他站在我們這一邊，他理解我們的人民，理解我們的士兵和平民多麼英勇。」

報導指出，澤倫斯基於當地時間25日透露，從俄羅斯展開侵略，至今已有超過3萬1000名烏克蘭士兵被殺。在軍援預算案中，美國共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員范斯（J. D. Vance）坦言，即便烏克蘭獲得再多援助，也無法改變戰爭結果；對此，澤倫斯基呼籲，范斯應該赴烏克蘭前線看一看。

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