　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拿坡里披薩「買1送3」今開搶！慶祝4年1度229推「四倍的祝福」

▲▼foodpanda與拿坡里合作祭出「四倍的祝福披薩餐」，輸入優惠碼「四倍的祝福」，就能享小披薩「買1送3」。（圖／foodpanda）

▲foodpanda與拿坡里合作祭出「四倍的祝福披薩餐」，小披薩一口氣「買1送3」。（圖／foodpanda）

記者林育綾／綜合報導

為了幫四年一度的229壽星慶生並迎接難得閏年，foodpanda與拿坡里合作祭出「四倍的祝福披薩餐」，今（28）日起至2月29日在拿坡里指定門市訂購，輸入優惠碼「四倍的祝福」，就享小披薩「買1送3」超狂下殺，原價1067元，如今只要269元，熱門口味還可任選！

foodpanda迎接四年一度的2月29日，並提前為229壽星慶祝，即日起至2月29日於拿坡里指定門市訂購「四倍的祝福披薩餐」，輸入優惠碼「四倍的祝福」，就能享小披薩「買1送3」，只要269元，原價1067元，等於一口氣現折807元！

也提醒，活動限使用線上付款，並在拿坡里指定門市訂購特定套餐，方可享有優惠，部分的分店不適用，每人可用1次，數量有限，兌完為止，詳情可至foodpanda平台APP查看。

▲達美樂「2024粉絲大回饋」超狂下殺，外帶大披薩只要188元。（圖／業者提供）

除此之外，達美樂近來也祭出「2024粉絲大回饋」超狂優惠，外帶「大披薩只要188元」，而且不分平日、假日都可享優惠，全台190家門市即日起至3月17日限定開賣。

「外帶大披薩188元」共有6種口味可選，包括人氣的2款夏威夷披薩（超級夏威夷、夏威夷）、2款蔬食/素食披薩（白醬彩蔬、青花彩蔬）、還有經典的加州BBQ雞肉、達美樂獨家超值四喜披薩。活動期間，還加碼4款配料「火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇」加量一份半價只要35元（原價70元），點任何口味大披薩都可加購。

ET快訊
幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法
金城武被爆214情人節結婚！對象是日美女主播　經紀公司回應
張育成曬一家4口照！　老婆火辣曲線全都露
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！　薯餅、冰炫風「買1送1」
康祺猝逝！心跳突停6分鐘送醫　插管虛弱照曝光
結婚13天老公突暴斃！幫夫閉眼「繼承7億財產」　伍詠薇現況曝
醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下
9度協商破局！　國台辦：認「九二共識」就可談判

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞「無敵大麥克」今起限時回歸！加碼薯餅、冰炫風「買1送1」

拿坡里披薩「買1送3」今開搶！慶祝4年1度229推「四倍的祝福」

4大超商228限定優惠懶人包！　拿鐵買2送2、霜淇淋第2支5元吃

等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　只有今天快買

超商獨家！「蠟筆小新屁屁怪獸」限量周邊　立體屁屁杯墊、鑰匙圈超Q

限時1天快買！超商飲料買1送1爽喝　刷指定卡結帳再下殺2件19元

7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

穿走美國校園時尚品牌千元有找　東森購物頻道獨家快閃搶購會

霜淇淋、拿鐵都有！　超商「4大夯品第2件5元」228限時1天搶

健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起　爆紅花椰菜飯也買得到

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

麥當勞「無敵大麥克」今起限時回歸！加碼薯餅、冰炫風「買1送1」

拿坡里披薩「買1送3」今開搶！慶祝4年1度229推「四倍的祝福」

4大超商228限定優惠懶人包！　拿鐵買2送2、霜淇淋第2支5元吃

等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　只有今天快買

超商獨家！「蠟筆小新屁屁怪獸」限量周邊　立體屁屁杯墊、鑰匙圈超Q

限時1天快買！超商飲料買1送1爽喝　刷指定卡結帳再下殺2件19元

7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

穿走美國校園時尚品牌千元有找　東森購物頻道獨家快閃搶購會

霜淇淋、拿鐵都有！　超商「4大夯品第2件5元」228限時1天搶

健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起　爆紅花椰菜飯也買得到

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期　院方將研議下一步治療計畫

229優惠懶人包！美式餐廳豬肋排買一送一　壽星吃王品鍋物2.29折

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

安心亞現身夜店「想認識帥哥」上前搭話衝了！友吐實1句話…她失望收手

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

斯特魯斯秀半場三分絕殺！　騎士兩分差氣走獨行俠奪勝

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

長太快！哈士奇體型變大　硬擠桌底發現只有頭進去

消費熱門新聞

美國大廠隨時支援你的靈活行動力

麥當勞「無敵大麥克」回歸！加碼隱藏優惠

只有今天！超商霜淇淋、思樂冰買1送1

4大超商228限定優惠懶人包！

拿坡里披薩「買1送3」今開搶！

中華電信兩大識別遠離釣魚詐騙

限時3天！超商咖啡買2送2、零食冰品買1送1

麥當勞「大麥克家族」限時28天回歸

3夯品買1送1！麥當勞優惠券爽吃1周

7-11接手「清水服務區」進行大改造

超商「4大夯品第2件5元」限時1天搶

超商獨家「蠟筆小新屁屁怪獸」限量周邊

女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

只有今天！超商霜淇淋「買1送1」爽吃

更多熱門

相關新聞

3夯品買1送1！麥當勞優惠券爽吃1周

3夯品買1送1！麥當勞優惠券爽吃1周

麥粉小確幸來了！人氣速食品牌「麥當勞」本周APP限定優惠出爐，一共祭出「7大優惠券」等吃，不僅有3大夯品買1送1，像是薯餅、冰炫風等，還有雞塊免費送、指定漢堡組合現折10元起好康，即日起限時7天開吃。

手搖飲元宵限定飲品第2杯半價喝

手搖飲元宵限定飲品第2杯半價喝

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺

2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！

2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

關鍵字：

拿坡里229foodpanda達美樂披薩

讀者迴響

熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

夏克立酸黃嘉千舞台劇：很A的play

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面