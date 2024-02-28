拿坡里披薩「買1送3」今開搶！慶祝4年1度229推「四倍的祝福」

▲foodpanda與拿坡里合作祭出「四倍的祝福披薩餐」，小披薩一口氣「買1送3」。（圖／foodpanda）

記者林育綾／綜合報導

為了幫四年一度的229壽星慶生並迎接難得閏年，foodpanda與拿坡里合作祭出「四倍的祝福披薩餐」，今（28）日起至2月29日在拿坡里指定門市訂購，輸入優惠碼「四倍的祝福」，就享小披薩「買1送3」超狂下殺，原價1067元，如今只要269元，熱門口味還可任選！

foodpanda迎接四年一度的2月29日，並提前為229壽星慶祝，即日起至2月29日於拿坡里指定門市訂購「四倍的祝福披薩餐」，輸入優惠碼「四倍的祝福」，就能享小披薩「買1送3」，只要269元，原價1067元，等於一口氣現折807元！

也提醒，活動限使用線上付款，並在拿坡里指定門市訂購特定套餐，方可享有優惠，部分的分店不適用，每人可用1次，數量有限，兌完為止，詳情可至foodpanda平台APP查看。

▲達美樂「2024粉絲大回饋」超狂下殺，外帶大披薩只要188元。（圖／業者提供）

除此之外，達美樂近來也祭出「2024粉絲大回饋」超狂優惠，外帶「大披薩只要188元」，而且不分平日、假日都可享優惠，全台190家門市即日起至3月17日限定開賣。

「外帶大披薩188元」共有6種口味可選，包括人氣的2款夏威夷披薩（超級夏威夷、夏威夷）、2款蔬食/素食披薩（白醬彩蔬、青花彩蔬）、還有經典的加州BBQ雞肉、達美樂獨家超值四喜披薩。活動期間，還加碼4款配料「火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇」加量一份半價只要35元（原價70元），點任何口味大披薩都可加購。