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清明祭祖竹市大坪頂免費接駁車　3月2日起假日定時發車

▲大坪頂永生園接駁車交管EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲大坪頂永生園接駁車交管EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清明掃墓將近，新竹市政府交通處表示，竹市免費掃墓直達專車及定點接駁車自3月2起至4月4日開始服務，將於每周六、日及國定連假共11日，每日上午7時至下午2時，提供每15分鐘1車次，設置三姓橋車站、三姓橋路及大坪頂等接駁點；為避免大坪頂永生園交通壅塞，交通管制亦將於3月2日開始執行，鼓勵民眾多利用免費接駁車，提早前往大坪頂納骨堂祭祀。

交通處表示，大坪頂永生園每年清明節期間皆會湧入數以萬計的人潮與車潮，為保持道路交通順暢，竹市警察局於3月2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4日等，共11日上午6時至下午5時止實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，提醒民眾依指示牌及現場警察之指揮引導，保持交通動線暢通。

交通處說明，為舒緩上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，直達專車及定點接駁車將於3月2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4日等，共11日，每日上午7時至下午2時，每15分鐘皆有1車次，直達專車將從台鐵三姓橋站發出，中途不停靠。

交通處指出，定點接駁車從三姓橋路沿線共3個站點，上山首班車為上午7時，末班車下午1時自三姓橋路及元培街148巷交叉路口發車；下山首班車為上午7時30分，末班車下午2時自大坪頂永生園發車，請民眾依路線搭乘，如有攜帶寵物請裝入寵物箱方可上車，避免影響其他民眾搭乘權益。

交通處補充，另於交通管制時間，三姓橋路兩側開放臨時停車，民眾可將車輛停放後搭乘定點接駁車，避免交通阻塞，也呼籲民眾提早掃墓，以避開人潮。

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