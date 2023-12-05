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保障行人安全　海山港路人行環境改善工程年底完工

▲秘書長張治祥視察海山港路人行道工程。（圖／新竹市政府提供）

▲秘書長張治祥視察海山港路人行道工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動道路建設，解決人車爭道問題，市府秘書長張治祥昨（4）日前往視察預計在今年底完工的海山港路人行道工程。新竹市政府交通處指出，完工後將連接香山車站、那魯灣文化及海山漁港，提升步行環境與景觀再造，並提供行人安全用路環境。

張治祥表示，市府積極向中央爭取補助，推動海山港路人行環境改善工程，預計完工後將為市民提供一條更安全、更舒適且便利的人行步道。新設計的人行步道將使前往香山車站、海山漁港的民眾在行走時更為便捷安全，未來更將串聯賞蟹步道、魚貨直銷站及那魯灣文化聚落等地標，促進地方觀光發展及漁業產業推廣，落實永續發展的目標，同時為香山區創造觀光經濟與知識教育雙重價值。

交通處長倪茂榮表示，此次改善工程總經費為1,278.8萬元，自中華路五段起至海山漁港沿海水川溪建置人行道，全長約700公尺，採人車分流，利用海水川溪上方增設附掛型步道，使民眾無論是步行或騎車都能更加安全。此次改善工程不僅增設坡道，方便民眾從西濱公路進入那魯灣公園，更增設標線型人行道，保障民眾步行權益，目前工程進度95%。

倪茂榮進一步說明，完工後的步道將連接香山車站、那魯灣文化及海山漁港，其中海山漁港與那魯灣文化為竹市具有潛力的觀光景點及文化聚落，此次改善工程將是與其連接相當重要的連通橋樑，使民眾有更安全、安心、便利的人行步道。倪處長也期許完工後，海山漁港與那魯灣能與文化局、城市行銷處、產業發展處共同合作規劃觀光景點行程，促進地方創生再造發展、文化傳承，將具有觀光遊憩、文化及生態教育等特性，成為香山區重要的觀光聚落之一。

交通處補充，市府今年向內政部國土管理署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」計33案，並已獲核定24案，總經費約6.3億元。交通部日前公布109至112年全國1,000處行人事故熱點，竹市共有34處，經市府盤點，其中17處已初步完成改善、其餘地點以及市府自提改善地點共22處，另外再加上經國路沿線路口將爭取行政院「永續提升人行安全計劃」補助，預估經費約1億元，不斷努力改善竹市的行人安全及行車效率。

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