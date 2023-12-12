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竹市「先導公車」順利決標　預計113年上半年上路

▲竹市先導公車預計引進10輛電動公車，採全電動公車營運。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市先導公車預計引進10輛電動公車，採全電動公車營運。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首條開進科學園區的全電動公車「縣市先導公車」路線，昨(11)日經公車路線審議會審查，由國光汽車客運股份有限公司取得路線經營權，力拚113年上半年啟用營運，新竹市長高虹安表示，感謝交通部與市府共同推動先導公車，象徵新竹市大眾運輸往前邁進一大步，打造通勤便利的交通網絡。

高虹安表示，今年於3月16日、10月4日兩日，交通部長王國材視察竹市交通建設之際，市府得到中央肯定，以最快速度核定先導公車計畫，順利於10月5日獲核定；先導公車預計引進10輛電動公車，採全電動公車營運，並整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘將縮短20分鐘，上路後即納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，大幅提升乘車便利性。

交通處長倪茂榮表示，昨日召開公車路線審議會，由國光客運參與投標，經審議會所有委員一致通過，由國光客運取得5年路線經營權。國光客運在竹市目前經營182公車路線，受疫情影響，運量下滑3成，疫情趨緩後，經該公司努力，運量已恢復至疫情前的運量，在全國公車司機缺工的困境下，提出為司機加薪、獎金制度等措施留住司機及招募司機，穩定公車班次，該公司取得竹市先導公車路線經營權，將與182、園區巡迴巴士整合營運，預期將大幅提升整體運量。

倪茂榮說明，國光客運取得路線經營權，半年的籌備期須採購10輛電動公車投入經營、招募司機及規劃公車場站等前置作業，預計113年上半年正式上路。市府為鼓勵市區公車業者投入電動公車營運，實現2030市區公車全面電動化的目標，未來會逐步在公車路線上的大客車停車場，包括北大停車場、生醫園區等，建置電動公車充電樁；此外，針對新闢電動公車路線須招募司機投入營運，為協助業者招募司機，市府已向中央爭取每月1萬元司機薪資補助，期盼提供良好的經營、工作環境，與業者逐步實現永續環保、節能減碳的全電動公車的公共運輸環境。

交通處表示，為推動「先導公車」，市府積極拜訪新竹科學園區管理局、新竹縣政府、陽明交通大學、交通部公路局等單位；「先導公車計畫」整合182路公車及園區巡迴巴士紅線，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及新竹生醫園區等重要節點，先導公車路線進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區，提升學生與園區從業人員乘車便利性。此外，先導公車整併園區巡迴巴士紅線部分路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線與先導公車路線完全重疊，可將其取代，資源有效整併，減少重疊服務區域，未來公車班距20分鐘，預計能提高民眾搭乘意願，並提升服務品質與效率。

交通處補充，市府積極突破縣市藩籬，日前也與新竹縣長楊文科、園區公會簽署大新竹輕軌合作備忘錄(MOU)，將優先路線紅線延伸至高鐵、共推紅線與藍線，而先導公車即行駛優先路線-紅線路段，盼透過先導公車投入營運，培養大眾運輸使用人口習慣，提高未來大新竹輕軌紅線的潛在運量。

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