竹市攜手竹縣、園區公會簽署MOU　共推大新竹輕軌

▲三方一同簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

團結合作、城市不再單打獨鬥！新竹市、新竹縣將共推「大新竹輕軌計畫」，新竹市長高虹安主動發起計畫，今(28)日偕台灣科學園區科學工業同業公會處長盧秉志，前往竹縣府拜會新竹縣長楊文科，突破過去縣市溝通阻礙，三方一同簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」，市、縣、園區攜手共推大新竹輕軌，共同爭取中央支持與協助，加速大新竹地區公共運輸建設，提供大新竹地區民眾未來更便利、優質的公共運輸服務。

新竹市長高虹安指出，首先，未來紅線提送交通部審查將提出修正路線，路線延伸至高鐵新竹站，一次到位；第二，紅線與藍線串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈等四大生活圈，後續共同努力向中央爭取核定；第三，新竹輕軌路線行經國內產值最高的新竹科學園區，仰賴中央給予支持及協助，讓科技重鎮的大新竹地區民眾往來園區更便利。

高虹安表示，過去新竹輕軌規劃的先期路線（紅線），新竹縣市間多次協調卻未能達成共識，又涉及台鐵六家線競合問題，在去年12月5日交通部的審查會議中，因路線規劃未明、運量過於樂觀、機廠選址等議題卡關，目前停留在可行性研究階段。如今，在現有的「新竹縣市整合溝通平台」、「園縣市高峰會」的合作基礎上，藉由多次會面交流，終於拋開過去縣市難以達成共識的阻礙，感謝楊縣長、盧處長一同參與簽署合作備忘錄，攜手共同推動大新竹輕軌建設。

高虹安指出，市府於11月8日府內召開「新竹輕軌專家學者座談會」，邀請多名交通、軌道運輸領域專家，為先期路線紅線提出專業建議，會中達成共識，新竹為科技領先城市，一定要有區內軌道運輸，解決大眾運輸不便的問題，而先導路線紅線應連接至高鐵新竹站，一次到位，提升運量，未來紅線及藍線將共同推動努力向中央積極爭取。同時也將推動紅線「先導公車」培養客群運量與搭乘習慣，市府將按專業意見提出修正路線，與新竹縣、園區取得共識，進行路線方案評估，儘速送交通部審查。

新竹縣長楊文科表示，推動輕軌成環刻不容緩，很感謝竹市可以修正紅線到新莊車站的路線方案，將紅線延伸至新竹高鐵站，這是一項重要里程碑，新竹縣市雙方將持續在「新竹縣市整合溝通平台」和「園縣市高峰會」密切合作，未來透過紅線與藍線串聯，對於旅運量提升會有重大幫助，發揮軌道運輸最大效益，讓大新竹民眾都能享受更高效、便利、舒適的大眾運輸服務，促進大新竹地區的全面發展，也將解決14萬從業人員往返園區與新竹縣、市塞車之苦。

交通處長倪茂榮指出，新竹科學園區是國家重要科技產業聚落，每日有14萬從業人員往返園區與新竹市、縣，道路容量已飽和，園區聯外道路已是瓶頸狀態，因此，亟需推動大眾運輸服務才有可能紓解園區交通瓶頸。

交通處說明，紅線原規劃串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區及台鐵新莊車站，現與新竹縣府共同合作，路線將修正延伸至高鐵新竹站，並依專家學者意見，原路線規劃皆為高架車站，因高架化可能會有影響市容、噪音、景觀及土地徵收等問題，未來將評估部分路段維持高架，部分路段調整為地下化，解決高架帶來的環境衝擊，並使路線可以更直捷。

交通處表示，大新竹輕軌未來紅線與藍線串聯，對於旅運量提升會有重大幫助，將發揮軌道運輸最大效益；紅線行經國內產值最高的新竹科學園區，經費分攤盼由行政院協調，推動輕軌也將紓解園區交通問題，並使民眾享有便利的公共運輸服務。另外，新竹縣政府整體路網報告已提送交通部辦理審查作業，藍線可行性研究報告亦開始啟動規劃，市府後續也將積極與新竹縣政府進行路線介面討論，努力向中央爭取核定，共同為大新竹交通順暢譜出歷史的新篇章。