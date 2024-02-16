竹市低地板公車增11輛　提高近4成比例友善公車運輸

▲新竹市長高虹安查看換新後的低地板公車內裝與斜波渡版。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動「新竹有愛、身心無礙，六大平權」，為優化公車服務品質，將自明(17)日起汰舊換新、大增11輛低地板公車服務市民，新竹市長高虹安今日至樹林頭公園停車場，查看11輛將啟用的低地板公車。高虹安表示，竹市低地板公車從20輛增加至31輛，比率提高將近4成，服務新竹客運營運的其中12條公車路線，其中藍線、藍1區、2路及藍15區公車路線，低地板公車行駛比例更提高至9成，讓長輩、身障朋友、乘坐嬰兒車的幼童搭車更方便。

高虹安指出，市府團隊積極規劃市政藍圖推動大眾運輸發展，改進大眾運輸便利性與舒適性，包括低地板公車逐年增量、建置候車亭提升候車環境、推動先導公車、建置智慧車公車站牌、合理成本檢討、優化I_BUS App、桃竹竹苗通勤定期票優惠政策等，期望多管齊下鼓勵更多竹市市民踴躍搭乘大眾運輸。另，為保障市民乘車權益，市府也持續招募駕駛，提高每月司機補助為5000元留住竹市司機，並協助公車業者改善經營困境。

面對高齡化社會，新竹市政府致力建構友善的交通環境，持續輔導業者推動車輛汰舊換新，向中央申請汰舊換新購車補助，此次更新11輛低地板公車相較於一般公車更方便，低地板公車不僅沒有階梯，距離地面僅約35公分，搭配氣壓式懸吊系統，乘客踏步高可縮短至26公分左右，除可提升一般乘客上下車搭乘效率，對於高齡者、行動不便、婦孺、使用嬰兒推車、購物或持大型行李乘客來說，搭乘使用上更為方便且安全，換新後的低地板公車，還搭配全新座椅、USB充電座、iHsinChu 網路裝置，要用友善無礙、便利舒適的大眾運輸環境，吸引民眾外出多加利用公車運輸。

高虹安貼心提醒，市民如果看到公車司機在幫助使用輪椅、輔具、嬰兒車的乘客，也請大家多點耐心，並不吝嗇給公車司機鼓勵，給身障朋友、婦幼、長輩更多方便，互相體諒，社會多一點愛，就會少一點礙。

交通處長倪茂榮表示，公車路線優化搭配良好的服務品質，才能完整竹市的公車系統，吸引更多人搭乘公車，市府將持續增加「低地板公車」提升大眾運輸無障礙環境；「候車環境優化」增設候車亭候車設施，讓民眾等公車也不用怕大太陽下雨；「建置智慧站牌」讓民眾即時掌握公車動態；「推動先導公車」打造通勤便利的交通網絡；「優化I_BUS App」提供更穩定的操作系統。

交通處表示，這次汰舊換新11輛低地板公車來提高竹市大眾運輸服務量能，而低地板公車駕駛員除需另具備相關設施操作技能外，還要提供行動不便或身心障礙乘客相關協助服務，更需要良好服務態度及耐心，駕駛員培訓非常重要，市府已持續督導與要求客運業者，加強低地板公車駕駛員教育訓練，打造優質的竹市大眾運輸的服務品質，營造無礙友善的竹市公車搭乘環境。