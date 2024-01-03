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竹市公車增班好消息　藍1區公車1／6起每日增6班

▲竹市藍1區公車1/6起每日增6班、尖峰時間縮短每10-15分鐘一班。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市藍1區公車1/6起每日增6班、尖峰時間縮短每10-15分鐘一班。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

公車增班好消息！新竹市政府持續盤點大眾運輸資源，竹市光復路上午尖峰時段公車受疫情影響司機短缺，被迫減班而供不應求，為保障民眾搭乘公車的權益，在市府積極協調下，新竹客運同意調派外縣市司機投入市區公車服務，自1月6日起藍1區公車路線每日將增6班，滿足尖峰時段市民乘車需求，未來市府仍將定期召開座談會，並與中央協調提升公路客運量能，穩定竹市公共運輸營運，創造政府、業者、民眾三贏的公共運輸環境。

新竹市長高虹安表示，感謝新竹客運體察市民乘車需求，積極協調外縣市司機投入竹市公車服務，紓緩光復路上午尖峰時段供不應求的情形。過去受疫情影響運量降低、原物料上漲成本增加，導致公車經營困難，市府即於去年3月起調整公車合理營運成本，更加碼補貼公車駕駛薪資4,000元，新竹客運也同步再加薪4,000元，攜手改善公車營運困境、招募更多司機，確保公車正常營運。

高虹安說，除了持續給予司機薪資補貼，為有效解決孩子們跨區就學的通勤需求，市府也為學童們量身打造8條安心通學專車路線，以專車接送方式滿足學子通勤需求，盼透過市區公車及通學專車，提升全市大眾運輸量能，並減輕家長負擔，讓竹市孩子們的就學之路更加通暢。

交通處長倪茂榮表示，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也隨之增高，各界皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。高市長於得知狀況後，立即責成交通處協助公車業者改善經營困境，除了調整合理營成本、加碼補貼公車駕駛薪資外，更與新竹客運積極協調成功調派外縣市司機，1月6日起將投入竹市藍1區公車路線服務，每日班次從42班增加為48班，尖峰時間由15至25分鐘調整為每10至15分鐘一班，紓解尖峰時段搭乘公車需求，提升公車載客品質。

交通處表示，為維持公車正常營運、了解客運業者營運困境，市府定期召開「市區公車司機座談會」，透過座談會傾聽司機對於公車經營環境的期待與困境。此外，市府也與交通部公路局新竹區監理所積極協調提升公路客運量能，盼透過地方及中央攜手改善市民通勤、通學的乘車需求。

交通處指出，交通部已放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府責請客運公司召回已退休未滿68歲的司機，並協助業者持續招幕更多司機投入市區公車服務，填補尖峰班次，逐步回復疫前的公車營運狀況。

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