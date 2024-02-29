夢回「基隆三浦春馬」？　林右昌2個月暴風式狂瘦16公斤

▲林右昌2個月狂瘦16公斤（左圖2023年12月攝，右圖2024年2月攝）。（合成圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌過去曾被翻出學生時期的青澀照，削瘦、帥氣模樣引發各界討論；由於時任基隆市長，當時還被網友取了「基隆三浦春馬」的外號，但也讓他被虧之後實在「吃很好」。林右昌29日主持內政部新春茶會時，自曝瘦了16公斤，全因改變生活習慣，盡量控制飲食、保持愉快的心情；記者追問，是否要在2026跟台北市長蔣萬安比帥？他則笑喊，「請不要岔題」。

林右昌29日下午主持內政部新春茶敘，除了宣布虛坪改革的草案方向外，也有媒體問到近期與基隆市長謝國樑之間的爭執，但他表示，今天主要是宣布內政部政策，「不談基隆的事情」。

另外，有記者問到，聽說最近瘦了15公斤？是因為被氣到嗎？林右昌笑回，「應該是瘦16公斤啦」，直言這樣比較健康一點。至於瘦身方法，他分享，只靠運動大概很難減肥，過去已有慘痛的失敗經驗，重點仍是飲食控制、生活作息調整。

林右昌說，以前的生活作息跟飲食都很不正常，常常回家後會買大碗陽春麵，不然就是回家陪兒子吃泡麵，「泡麵還要放2球、加蛋加肉片，這樣不胖也很難」，且以前也很喜歡喝甜的飲料，可樂幾乎隨身必備。

接著林右昌說，之後下定決心要改變一些生活習慣，加上當爸爸要以身作則，不能當壞榜樣，「所以就是減少澱粉、不吃甜食，盡量控制飲食，健康生活，保持愉快的心情」。有記者接著問，是要在2026跟台北市長蔣萬安比帥嗎？他則笑說，「請不要岔題」。