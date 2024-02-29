虛坪改革方案出爐！兩手段齊下　林右昌：公設比有望降至25～30%

▲內政部長林右昌出席內政部新春茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌29日召開記者會公布「虛坪改革」方案，其中主要兩大方針，包含停車空間登記制度改革、增訂管委會空間設計標準。儘管目前仍在搜集各界意見、凝聚共識階段，但林右昌表示，若依照草案規劃方向，可將公設比降低5～10%左右，未來將會出現公設比25～30%左右的房型，在確保生活品質的同時，減少不必要的公設比支出負擔，讓國人可以買到更加實惠的房屋。

林右昌表示，以現有規定，法定停車空間被列為「共有部分」，部分開發商將大部分車道以公設方式登記，由所有購屋人共同分擔，等於沒有買車位的人也要負擔車道公設；買車位的人，卻又要再負擔一次車道公設。

林右昌說，未來法定停車空間將改為「專有部分」，停車空間與居住公設就可以明確區分，並讓停車空間的負擔更加公平合理，這部分將透過修正《公寓大廈管理條例》來達成。

另外，針對目前建案公設比居高不下的現象，林右昌說，現有的免計容積空間有一個合計上限規定，在扣除避難、救災及機電維生等空間後，如果還有餘額，部份建商就會以管委會空間名義，包裝成非必要的娛樂交誼等空間進行銷售，導至市面上只剩下高公設比的產品，民眾根本沒有其他選擇。

因此林右昌強調，本次改革方案，增訂了管委會設置面積的合理標準，並訂出上下限規定，引導公設設計趨向適質適量，保障社區運作的基本需求，並避免浮誇不實用的公設。

林右昌表示，依照目前規劃方案，預計公設比將可有效降低5~10%，讓民眾在購屋時，能實質減少公設比的支出負擔。換言之，未來付出同樣購屋金額，民眾將可以享有更多的自用室內坪數。

對於業界擔心，建築總面積是否會減少？現有免計容積比例是否會降低？林右昌表示，沒有這個問題，建築總面積不會減少，現有免計容積比例也沒有降低。

林右昌最後表示，我們將在現有共識基礎上進一步與各中央地方主管機關、社會大眾、不動產建築業界、消費者保護團體就細節部分再溝通確認，提出最後版本，依循法制作業程序辦理，以符合民眾對降低公設比例的期待。