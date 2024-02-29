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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

▲▼內政部新春茶敘。（圖／內政部提供）

▲內政部長林右昌日前拜會台北市長蔣萬安，共商社子島的解決方案。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌日前拜會台北市長蔣萬安，就社子島開發議題交換意見。林右昌表示，社子島開發如果無法有效解決後續衍生之交通問題，恐將成為台北人另一個噩夢，導入大眾運輸系統是必要配套，避免成為下個內科；另外，社子輕軌東西向路線應具體落實在社子島發展計畫中，以因應士林北投科技園區及洲美地區後續發展之交通需求。

內政部長林右昌本月26日前往台北市政府拜會市長蔣萬安，就社子島發展廣泛交換意見，雙方開誠佈公、充份討論，並達成多項建設性共識，林右昌表示，未來中央將與台北市攜手合作共解社子島發展課題，一定要避免社子島重蹈內科覆轍。

林右昌率政務次長花敬群、地政司長王成機、國土署副署長徐燕興等人赴台北市政府與市長蔣萬安、副市長李四川等人就社子發展課題深入討論，雙方都同意，社子島發展應避免重蹈內科覆轍，導入大眾運輸系統是必要配套，應儘早確認。社子輕軌東西向路線應具體落實於社子島發展計畫中，以因應士林北投科技園區及洲美地區後續發展之交通需求。

在會中，雙方也認同社子島的未來應該從大台北都會區域發展的高度通盤檢討，有關蘆社大橋之功能、定位，雙北市應儘速討論確定，並共同研商五股泰山輕軌與社子輕軌東西向路線以及機廠位置整合之可能性。

對於台北市政府提出的目前審定之都市計畫公共設施用地比率已達56%，滿足劃設5%社會住宅用地恐有所困難，內政部表示理解，同時也建議若未來社子輕軌機廠用地如有檢討整合之機會，再進一步評估能否增加社宅用地之可能性。台北市政府也建議，未來亦可考量社子島內預估規劃興建 5千餘戶專案住宅之剩餘戶及區段徵收剩餘可建築土地等，評估作為社會住宅之可能性。

對於社子輕軌、使用分區配置等，會中也討論未來可考量做適度調整，從生態、遊憩、觀光等面向思考增加商業服務機能，若未來有涉及都市計畫主要計畫調整修正作業，內政部將全力支持並加速行政協助。

最後，林右昌表示，當天會議是重要的一步，未來還有很多要繼續努力，中央與地方將會共同處理社子島發展課題。

▲▼內政部新春茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌出席內政部新春茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

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