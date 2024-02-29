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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／林右昌談社子島「講到李四川心裡去」　幫雙北搭橋共解開發課題

▲▼內政部新春茶敘。（圖／內政部提供）

▲內政部長林右昌拜會蔣市府，提出對於社子島的想法，獲得市府團隊贊同。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌26日拜會台北市長蔣萬安，針對社子島的開發廣泛交換意見。據了解，拜會過程氣氛融洽，林右昌以國土規劃的俯瞰視角提出的構想，特別是主張把社子輕軌延伸連結五股泰山輕軌等想法，也獲得市府認同。而林右昌也釋出善意，願意做為雙北在社子島周邊開發課題上的溝通渠道，甚至在記者會前也特別致電新北市長侯友宜，表達拜會的意願，在解決社子島開發爭議上，中央與地方合作有了好的開始。

據了解，儘管林右昌、蔣萬安兩人分屬不同政黨，但當天的拜會過程中氣氛融洽，不見過往中央地方討論政策時，常有的劍拔弩張氛圍。與會人士觀察，蔣市府確實很想要解決社子島開發的問題，提出不少地方政府視角的觀點、遭遇到的阻礙，而林右昌則以中央政府的角度，以較為宏觀、俯瞰的視角，來說明社子島問題該如何解決。

據悉，蔣市府提出的問題多聚焦在聚落的延續以及文資、歷史文物的保存等，集中在單點問題的解決上。有備而來的林右昌則拿出預先準備好的簡報，強調要從「交通」著手，不僅要避免社子島發展重蹈內科覆轍外，以軌道運輸做為開發手段，也能在一定程度上減少開發的阻礙，加速凝聚共識。

林右昌在接受媒體專訪時也表示，社子島開發案不能僅侷限在社子島，還有新北市蘆南、蘆北，士林北投科技園區，甚至擴及洲美一帶農地的規劃應用，因此，建議以國土規劃的角度來規劃，而非單純只著重在社子島的開發而已。

其中，很重要的一點是東西、南北向兩條輕軌路線。以大台北的概念，將社子島輕軌路線透過蘆社大橋延伸至蘆洲，與五股泰山輕軌接軌，有效形成路網及環線系統。且若把輕軌繼續延伸，目前規劃作為機廠用地的現址也能釋出，未來用作興建社會住宅之用。

林右昌也講到不少開發規劃以及和周邊環境互動的細節，包括士北科未來發展的住房需求、把社子島轉為北區交通樞紐的構想，都讓蔣市府團隊深有同感，蔣萬安甚至還拜託林右昌與交通部溝通，協助後續推動。

而林右昌的構想也牽涉到雙北的政策合作，但過往兩市的合作並非伊凡風順。在溝通上，即便蔣萬安、侯友宜同屬國民黨，但難免會碰上政策理念落差，也不能干涉對方市政太多，許多政見的推動往往因此卡關。

據了解，台北市副市長李四川對於林右昌闡述的內容相當肯定。與會人士更形容，李四川公務生涯歷練超過30年，還歷任台北縣、新北市、高雄市等副市長，熟拰公務體系運作，對於這類跨縣市的政策交手最有經驗，肯定林右昌的想法外，也對於雙北要合作推動工程時常因理念差異而停滯深有感觸，甚至感嘆林「說到心裡去」。

據了解，林右昌以國土開發角度來看待社子島的開發，因此也在29日的記者會前致電給新北市長侯友宜，盼比照相同的模式前往拜會，實際了解、溝通問題，盼以自身作為平台，協助雙北開發順利，把多年來未能解決的社子島爭議往前推展。

▲▼內政部新春茶敘。（圖／內政部提供）

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