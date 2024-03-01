柯文哲喊2026「議員席次N+1」　將再辦海選徵才：不能隨便找

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨在2024年大選靠著政黨票成長，拿下8席立委成為實質「關鍵少數」，黨主席柯文哲也著眼2026年地方九合一大選，喊出全國議員席次要「N+1」的目標。對此，柯文哲1日出席黨團晨會後受訪時說明，議員是多席次的選舉，原則上會盡量找到適合的人來選舉，「當然也不是說隨便找，所以未來期間會展開一系列類似海選，開始去徵詢找到適當的人」。

柯文哲表示，議員N+1的意思就是，目前有的人，希望能擴張，全台灣目前民眾黨只有14個議員，議員是多席次的選舉，原則上會盡量找到適合的人來選舉。

「當然也不是說隨便找，所以未來期間會展開一系列類似海選，開始去徵詢找到適當的人。」柯文哲說，其實政治人物的培養也不是前半年突然跳出來說要選，按照台灣目前的現況這樣也選不上，所以還是要有一年以上的時間準備，「原則上，議員人選的準備會提早做」。

而日前淚崩請辭的前黨團副主任楊寶楨，被爆料與台中市政府顧問蔡壁如同桌吃飯，引發楊是否要在台中參選的聯想。柯文哲說，楊寶楨是台中人，「她家人都還在台中、工作在台北，所以這兩個地方都有可能，當然要看個人意願」。

另外，民眾黨在選前就規劃，不分區立委任期只有2年，後續要交棒給9到16順位的後8位委員。柯文哲說，素人從政還是有些比較不熟悉的地方，所以他才會強調晨會，因為現在8個委員裡面真正當過立委的只有黃國昌，有當過議員的還有黃珊珊跟林國成，所以有些議事規則還是要熟悉。

柯文哲說，政治本來就是學習的過程，「如果一定要有經驗才可以當，那永遠就沒有素人從政可能」，但同時也要兼顧效率、品質，所以才開始有這種很堅持每個禮拜2次晨會，讓比較有經驗的來帶第一次從政的人。