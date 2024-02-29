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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台這3地將開「小草咖啡廳」　柯文哲：綠4年後得應付更強對手

▲民眾黨主席柯文哲出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕後，民眾黨主席柯文哲開始進行黨內檢討與人事改組。柯文哲29日爆料，未來要在全台灣得票率最高的3個鄉鎮，開設各3個「小草咖啡廳」，地點挑在新北市林口、台中北屯，以及高雄左營區，並保證每個月舉辦「柯P座談會」，此外未來還有針對海外留學生的「海草計畫」，並預言「4年後民進黨必須應付更強的對手」。

柯文哲日前接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，並於29日晚間播出。針對選後檢討報告內容，柯文哲表示，自己花了60萬把自媒體做一個完整的Review（審查），從事政治就要當作企業處理，得有很科學的分析，而做計畫則要有數據，「我先跟大家預告，我們要開3家咖啡館。」

柯文哲提及，全台灣投給他票數超過1萬的相鄰3個里，分別為新北市林口、台中北屯，以及大家都想不到的高雄左營區；另外還有雲林麥寮也在前幾名投票區，所以在決定麥寮要不要補選時，就認為一定要派人，「這種奇奇怪怪的地方，我們得票率超過30％總統票，全台灣得票率最高的鄉鎮，其中前10名裡面有一個麥寮，（因為）很多年輕工程師在那裡。」

至於開咖啡店的名字與用意為何？柯文哲稱，名稱為「小草咖啡廳」，等於是支持者的聚落，且裡面什麼都賣，要累積「每個月都保證有柯文哲座談會」，且民眾黨還有在想「海草計畫」，也就是將海外留學生稱為「海草」，「我跟你講，我相信4年後民進黨必須應付更強的對手，只是說有沒有強到可以贏，這我就不知道了，但總兵力一定會變強，我們都很認真在寫檢討報告，缺什麼補什麼。」

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