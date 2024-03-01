　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲女童「天使臉蛋」擁百萬粉絲！一出生就患絕症　平均壽命僅14年

記者鄭思楠／綜合報導

頂著飄逸的長髮、睜著空靈的大眼睛，大陸8歲女童藍妮妮擁有百萬粉絲，許多人看到上帝給她的美麗外表都會忍不住稱讚，但事實上，她卻罹患極其罕見的神經退化疾病，全球僅有幾例的罕見疾病且無法治癒。她無法開口說話、不會與人對視，生活無法自理。醫生表示，已知病例裡最長能生存到中年。

▲▼百萬小蘿莉網紅得絕症。（圖／翻攝自微博）

▲百萬小蘿莉網紅一出生就得絕症。（圖／翻攝自微博）

藍妮妮皮膚雪白，皮薄得能看到淡淡的紅血絲。向上看時，睫毛又黑又密，像兩把散開的小扇子。眼睛很大，眼眸黑亮。雙眼皮褶皺處像撲了銀色的眼影，亮亮的。笑時，嘴角有一條長長的弧線，一直延伸到耳朵。她的臉極小，烏黑的長髮到腰間，齊齊的劉海下，眉毛像剪刀裁得一樣細且規整。

她今年8歲，總把頭歪向一邊，眼神憂鬱地望向遠處，之後眼神聚焦在某一點，愣一下，微微笑。「純淨，像沒被污染過一樣」，一些網友形容她「天使面孔」。

▲▼百萬小蘿莉網紅得絕症。（圖／翻攝自微博）

然而，這張天使般的面容下，隱藏著一個殘酷的事實，藍妮妮患有一種罕見的腦退行性疾病，據統計，這種疾病的患者從發病到死亡的平均壽命僅有14年。

醫生表示，藍妮妮出生時患有神經退行性疾病伴腦鐵沉積6型基因疾病，已知病例裡最長能生存到中年。

▲▼百萬小蘿莉網紅得絕症。（圖／翻攝自微博）

據專家透露，腦組織鐵沉積神經變性病共分為10個亞型，各有不同的致病基因，其中6型的治病基因是銅藍蛋白基因，屬於常染色體隱性遺傳，臨床上稱為血漿銅藍蛋白缺乏症。

專家稱，這是一種罕見病，醫學上規範的名稱是腦組織鐵沉積神經變性病，是由基因突變導致。臨床表現主要有共濟失調，步態障礙，認知發育遲滯或功能倒退，視力、聽力或語言障礙，精神行為異常等，腦內多部位存在鐵異常沉積，可伴有腦萎縮。

ET快訊
大谷婚訊太震撼！最緊張的是翻譯　罕見忘詞笑翻全場
沒時間檢傷！搶救40分鐘警仍殉職　醫嘆：來的時候就沒有了
嫌大叫一聲「穿內褲跑出門」撞死警　媽淚：對不起
吳宗憲罕見同框「神秘三女兒」！　高顏值正臉公開
撞死24歲警！嫌徒步逃1.3km　暖暖平交道遭台鐵撞斃
嬤牽孫過馬路「雙向全禮讓」！　27秒片感動網
陸最紅童星罹「罕見腦瘤」！　剃成光頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲女童「天使臉蛋」擁百萬粉絲！一出生就患絕症　平均壽命僅14年

「拉索」入選陸2023科學十大進展　力揭宇宙射線起源之謎

最紅童星罹患「罕見腦瘤」！突PO剃光頭影片　曾告誡千萬別熬夜

吃火腿「咬到帶毛老鼠尾巴」！她崩潰喊吐一整晚　陸品牌回應了

中國iPhone 15價格　降至史上最低

見宋濤談漁船翻覆案！夏立言：會監督民進黨妥善處理

陸老人中風練習走路出錯　陪同女子連呼巴掌喝斥：再錯試試看

77歲女無腫瘤「器官仍被切除」術後過世　港大醫院判賠275萬元

拜登出手打擊美國數據流向中俄等國　北京要求停止污蔑抹黑

批台軍購「以武謀獨」沒出路　陸國防部：不存在所謂海峽中線

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

霍建華現身機場遇代拍「要拍現在拍，別跟著我」

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

8歲女童「天使臉蛋」擁百萬粉絲！一出生就患絕症　平均壽命僅14年

「拉索」入選陸2023科學十大進展　力揭宇宙射線起源之謎

最紅童星罹患「罕見腦瘤」！突PO剃光頭影片　曾告誡千萬別熬夜

吃火腿「咬到帶毛老鼠尾巴」！她崩潰喊吐一整晚　陸品牌回應了

中國iPhone 15價格　降至史上最低

見宋濤談漁船翻覆案！夏立言：會監督民進黨妥善處理

陸老人中風練習走路出錯　陪同女子連呼巴掌喝斥：再錯試試看

77歲女無腫瘤「器官仍被切除」術後過世　港大醫院判賠275萬元

拜登出手打擊美國數據流向中俄等國　北京要求停止污蔑抹黑

批台軍購「以武謀獨」沒出路　陸國防部：不存在所謂海峽中線

快訊／安全帽怪客中捷車廂亮玩具槍　乘客驚嚇奔逃...畫面曝光

梁藝齡58歲絕美近照曝光！昔出嚴重車禍斷6根肋骨　息影當福音大使

台南小黃公車便民服務再升級！　綠29關山里試辦隨招隨停！

台灣首發！有感建築專寵自住　淡海地王「鉅陞ONE」風雲銷售即將滿席

【廣編】益騏建築邀您一起住八德　第三期福興段隆重動工願景可期

夏立言允諾國台辦「監督民進黨處理翻船案」　綠委批現代吳三桂

超扯畫面曝！宜蘭2女「Chill漫步快車道聊天」還闖紅燈　車輛急閃

5種派皮任選！　「爆餡抹茶歐蕾泡芙」3月限定開吃了

全家花80萬追極光！班機連延變「流浪團」　他怒控旅行社不負責

英足總盃8強出爐　曼聯、利物浦將上演「雙紅會師」

橘貓吵架狂碎唸「我好餓」　見奴才不理...喵拳敲鏡頭

大陸熱門新聞

大學生搶不到車票！改「報名旅遊團」

最紅童星罹患罕見腦瘤！突PO剃光頭影片

吃火腿「咬到老鼠尾」！她崩潰吐一晚

中國iPhone 15價格　降至史上最低

女子申請僅退款44元耳環　遭賣家怒告

天使臉女童一出生就患絕症！平均壽命僅14年

普吉島玩滑翔傘高墜砸地！正妹網紅當場肢體變形

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

男子買彩券突改2號碼「中3691萬元」

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

夏立言見宋濤：會監督民進黨妥善處理漁船翻覆案

老人中風練習走路出錯　遭陪同女子連呼巴掌

打掃垃圾池秒遭機器壓縮！2清潔工擠爆淪血水

77歲女無腫瘤「器官被切除」　術後2個月過世

更多熱門

相關新聞

遭陳沂求償百萬　雞排妹：祝她早日康復

遭陳沂求償百萬　雞排妹：祝她早日康復

同為網紅的「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）與陳沂2021年同框直播鬥嘴，陳認為自己的手機門號被鄭公布，害她頻遭網友電話騷擾、終日痛苦以淚洗面，告鄭涉犯《個人資料保護法》，鄭被判刑後再被陳求償精神慰撫100萬元，台北地院今（29日）不公開審理後辯論終結，定於下月（3月）28日宣判。

天祥獼猴搶女童食物　警及時驅趕解危

天祥獼猴搶女童食物　警及時驅趕解危

女童腹痛半年「糞石成串」　醫：異食癖吃頭髮

女童腹痛半年「糞石成串」　醫：異食癖吃頭髮

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男

拍放火裸照賠百萬　青青前男友上訴結果曝

拍放火裸照賠百萬　青青前男友上訴結果曝

關鍵字：

疾病罕見病神經退化疾病女童網紅藍妮妮

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

快訊／結婚原因？大谷：跟妻子在一起很開心

大谷妻子曝光？粉絲比對關鍵照：是180cm正妹

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

即／撞警局1死1傷　男3分鐘內闖軌亡

快訊／新竹縣長楊文科涉貪　50萬交保

獨／肌肉山山結婚了！催淚告白：和妳一起很幸福

學弟遭撞慘死　倖存女警驚恐回憶

更多

最夯影音

更多
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警
騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面