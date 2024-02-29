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「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男　靠1招脫身

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲新加坡網紅Kiaraa kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiaraa Kitty臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

新加坡直播主凱蒂「Kiaraa kitty」日前徒步環島遭陌生人砸雞蛋，事後警方揭露是自導自演將其送辦，不過此案還在調查中，她就和助理薛男逃離台灣。事實上，Kiaraa kitty過去就爭議不斷，先前還被爆出曾詐騙過7名男子，且稱「我生來就是要當騙子」。

據新加坡《聯合早報》2021年6月報導，有網友在網路上分享一段錄音，聽到一名女子在電話中謊稱自己生病、遭父親性侵等遭遇，從多名男子身上詐取錢財，錄音長達1小時，內容還提到「我生來就是要當騙子…我騙了大約７個男人，從來沒有被逮過」，而所有線索都指向Kiaraa Kitty。

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錄音中也聽到，她聲稱自己從25歲就開始行騙，當時遇到一個有積蓄的男人，於是她謊稱自己的腎出問題，從中騙走對方所有存款，儘管受害者不斷向她討錢，但她都聲稱自己無法還錢，過一段時間後，多數受害者無奈只好放棄追款。

▲▼新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

▲新加坡網紅Kiaraa Kitty又被爆出黑歷史。（圖／翻攝自Kiaraa Kitty臉書）

報導也指出，她慣用的伎倆就是利用對方的孤獨，和對方建立情感聯繫，再暗示自己生活困苦，如果沒錢就只能賣身，從而博取對方同情。為了避免和受害者發生肢體接觸，她也會說自己曾遭父親性侵，所以還沒準備好進行肉體接觸，「他（第一名受害者）連我的手都沒牽過，連嘴都沒親過，我一直說我沒準備好，他就一直給我錢」。

雖然曾有受害者報警，但因為都是直接給現金，根本沒有交易紀錄，所以警方也找不到證據，最後只好不了了之。針對此爭議，當時Kiaraa Kitty並未回應，案件也沒有後續結果。

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