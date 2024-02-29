變溫柔！遭陳沂求償百萬　雞排妹出庭輕聲軟語：祝她早日康復

記者黃哲民／台北報導

同為網紅的「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）與陳沂2021年同框直播鬥嘴，陳認為自己的手機門號被鄭公布，害她頻遭網友電話騷擾、終日痛苦以淚洗面，告鄭涉犯《個人資料保護法》，鄭被判刑後再被陳求償精神慰撫100萬元，台北地院今（29日）不公開審理後辯論終結，定於下月（3月）28日宣判。

▲雞排妹鄭采勻（右，原名鄭家純）被網紅陳沂求償100萬元，29日與律師蔡晴羽（左）到台北地院開完庭受訪，祝對方早日康復。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂今沒出庭、委任律師代打，她的律師請求不公開審理以保護陳的隱私，法官准許。庭訊約40分鐘結束，雞排妹今妝容精緻淡雅，受訪時明顯語調變緩、咬字柔軟，輕聲說查過實務判決，若擅自公布人家的電話號碼並加上姓名、身分證字號、戶籍地等個資，每件大約判賠3千元到5千元，若用於營利，可賠到2萬元。

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被陳沂求償100萬元，29日到台北地院開完庭受訪，祝對方早日康復。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹淡淡說，已請陳沂提出過往這類案件有無判賠幾10萬、上百萬的例子，等了大概半年還沒下文，對於陳沂自稱遭電話騷擾而以淚洗面，雞排妹說陳沂「其實已經性霸凌、騷擾我，長達3年，我們都看得出來，她這3年過得非常快樂，看不出來她有以淚洗面」。

雞排妹補充說，精神痛苦的人，應該不會指示花店把菊花噴漆成黑色，「查我律師（刑案陳姓辯護律師）的事務所地址，叫花店送過去，然後嘲笑律師，讓她的粉絲去攻擊我的律師」。雞排妹表示，台北律師公會已發文阻止陳沂這些不理智行為，因為律師提供專業服務，不應該被扯進這些私人紛爭，「我覺得她那樣的示範，不是很健康」。

▲網紅陳沂提告主張私人手機門號遭雞排妹公布，因而飽受電話騷擾、為此以淚洗面。（ETtoday資料照片／記者劉昌松攝）

雞排妹本件律師蔡晴羽強調，法官今開庭釐清，確實是陳沂先po文公布雞排妹手機門號全碼，還在直播中不停不停地重複念出來，「過程非常不講理，也非常不理性」，陳沂聲稱只要沒把姓名跟門號連結一起公布就不違法，因陳沂有法律背景並為此自豪，雞排妹相信陳沂說法，才用本件2則po文方式回應。

律師指稱，陳沂反過來說雞排妹造成她100萬元損害，這樣的說法「蠻荒謬的」，陳沂也提不出求償100萬元的依據，但每次案件有進度，陳沂就公開用「黑菊姊」稱呼雞排妹、說要給雞排妹1個前科，以極盡嘻笑怒罵方式發洩個人情緒，陳沂是否真的受到100萬元的精神損害，令人存疑，希望法官能給雞排妹合理判決。

雞排妹神情平靜無波，輕輕祝福先前當街無端挨打的陳沂「早日康復」，但她表示，告陳沂公布她手機門號涉犯《個資法》1案還沒完、還有後續。

▲雞排妹鄭采勻（右，原名鄭家純）受訪表示，她告陳沂涉犯《個人資料保護法》1案還沒結束。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於陳沂與雞排妹2021年5月9日凌晨爆發直播大戰，雙方同框互嗆2小時，許多吃瓜網友連線看熱鬧，戲稱「三斤雞排大戰（陳沂的「沂」被網友拆字惡搞成「三斤」）。雞排妹不甘被陳沂在直播中唸出私人手機門號全碼，也要公布陳沂門號反擊，但僅唸出前4碼，陳沂就尖叫打斷。

雞排妹之後在臉書粉專po文2篇，第1篇公布陳沂手機門號前4碼，第2篇則是用1張咖啡色色卡，註解「我猜想她（指陳沂）目前的氣場，應是這個顏色吧」等語，但色卡有6位數的色碼，不少網友參透玄機，拼湊出陳沂私人門號。

雙方互告對方涉犯《個資法》，雞排妹提告部分，士林地檢署認為雞排妹先前就在臉書公布自己門號，據此將陳沂不起訴，經高檢署發回再議仍不起訴確定。雞排妹一審則被判刑4月，二審認為陳沂先公布、雞排妹才反擊報復，酌減改判雞排妹3月徒刑、得易科罰金9萬元，已上訴。