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拍放火裸照判賠百萬！青青前男友「求改賠5萬」　二審結果曝

▲▼放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

▲放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

百萬網紅「放火」李育群2020年爆發仙人跳疑雲，當時放火夜訪F奶網紅「青青」吳雲青香閨，卻遭其當時男友陳昰勳撞見，因此遭拍下「全裸下跪照」、付款25萬元現金並簽下30萬本票才脫身，不料放火裸照事後仍遭流出，因此憤而提告求償。北院民事一審判陳男及其幫手蔣家豪連帶賠償共100萬元；但陳男認為賠償金額過高提起上訴，高等法院審理後，予以駁回，維持一審結果，不得上訴。

本案源於2020年9月16日深夜，放火和青青參加其他網紅聚會烤肉趴之後，一起回青青和時任男友陳昰勳同居租屋處，青青事先告訴陳男「會帶姊妹回家過夜」，不料陳男隔天（17日）凌晨2點多突然進屋，赫見青青和放火獨處、且放火打赤膊僅穿1條四角褲，頓時氣炸揚言要打斷放火手腳，並打電話撂人到場助陣。

青青企圖解釋借地方給放火休息、2人沒逾矩，陳男不信，臭罵青青要她立刻打包滾蛋；等數名幫手趕到，陳男放話要痛扁放火，並要求放火下跪交出手機，之後在場幫手陸續離開，換成蔣家豪凌晨3點多抵達，附和陳男嗆聲要砍斷放火手腳、剁手指，逼放火脫光衣服下跪，隨後蔣男更拿手機錄製放火道歉影片。

放火當下為了脫身，緊急聯繫朋友籌措25萬元現金救火，並於當天清晨5點多面交，還另外再簽下30萬元本票後才終於脫身；未料陳、蔣2人收到錢後，仍將放火「下跪道歉」的裸照、影片上傳到通訊軟體群組，隨後再被網友分享到網路，引發軒然大波，外界一度懷疑青青設局仙人跳，但檢警查明青青現場曾幫放火求情，還被陳男罵到不敢吭聲，且放火也沒對她提告，因此青青在本案僅列為證人。

▲▼陳罡勳放火青青。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳罡勳民事一審遭判須與蔣男連帶賠償放火100萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

全案一審民事庭法官認為，陳、蔣2人恫嚇要砍手腳、剁手指強逼全裸下跪，事後又將不雅影像PO網導致廣泛流傳，造成放火承受極大恐懼且不斷延續，判處2人應連帶賠償100萬元，須銷毀不雅照與原檔，並禁止再複製、散布，可上訴。刑事部分陳男則遭依恐嚇取財等罪判刑1年1月、蔣男判刑8月，均定讞入監服刑。

陳男收到判決後，認為民事賠償金額過高提起上訴。陳男主張，當天深夜發現放火與女友青青共處一室且舉止親密，已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，出於義憤才會有此行為，本意乃給予放火警告，且付款換取脫身乃放火所提，並非他有恐嚇勒索意圖；陳男辯稱，他將放火裸照傳給蔣，本意是想保存放火介入他人感情證據，不知道蔣會將影像轉傳到群組，進而造成散播，他無意侵害放火隱私權及名譽權。

陳男還稱，放火事發後減少更新YouTube頻道，是因為其重心轉移至其他遊戲實況平台，與本案無關，也未因本案而導致流量降低，事發後觀眾留言多為鼓勵、正面評論，且案經媒體報導後，還增加放火曝光，他本人在遊戲實況中也多次提及本案，並以戲謔自嘲、誇張表演方式博得粉絲支持，顯見本案對放火名譽權、人格權侵害有限。陳男表示，他個人學經歷、收入不高，盼賠償金額能酌減為5萬元。

高院法官審酌，陳、蔣2人取得25萬元後仍保留放火不雅照，並傳至群組造成照片在網路上廣泛流傳，無法根除殆盡；且放火案發前經營頻道有百萬訂閱，觀看人次破億，曾名列「網紅四大天王聖火玉尊」之一，案發後卻因恐懼不再發佈影片，110年間整年度只發佈2支影片，發片頻率甚低，工作停擺，精神上遭受重大影響；且放火係因YouTube副頻道復出狀況不佳，才轉戰遊戲實況平台作電玩直播，但仍頻頻遭到網友調侃，放火案發數個月後以正向心態自嘲、力圖振作行為，卻遭陳男片面解讀為受害情形有限，難認可取；因此法官駁回陳男上訴，維持一審判決。本案不得上訴。

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