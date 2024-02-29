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12歲女童腹痛半年！腸胃「髮絲糾結糞石成串」　異食癖吃髮釀禍

▲▼醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，驚訝發現糾結成團的髮絲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，驚訝發現糾結成團的髮絲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

十二歲林小妹因長達半年不明原因的上腹疼痛、噁心想吐及便秘，至花蓮慈濟醫院做電腦斷層檢查，竟發現在胃部、十二指腸及小腸中卡著大量食物殘渣，且這些殘渣被許多頭髮串在起來，難以自然排出，堆積太久已經形成「糞石」。兒童外科楊筱惠醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，終於解決林小妹長期的困擾。

楊筱惠醫師指出，林小妹吞吃頭髮的行為屬於「異食癖」，因此兒科團隊為她安排精神科醫師與藝術治療師的介入，目前林小妹已不再出現不適症狀，也戒掉了異食行為。

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半年前林小妹開始出現腹痛情形，且發生頻率越來越高，父母曾帶她至其他醫院檢查，卻都沒有發現異常。楊筱惠醫師表示，一般在X光或超音波影像上看到的陰影，會被認為是正在消化中的食物，而林小妹此次至花蓮慈院就醫，X光顯示食物累積已使十二指腸不正常地脹大，因此才進一步安排電腦斷層，找到腹痛原因。

▲▼醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，驚訝發現糾結成團的髮絲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

藉由電腦斷層影像，楊筱惠醫師觀察到在胃部和十二指腸中各有一大塊食物殘渣，小腸中則有二小塊，便很快地安排林小妹做腹腔鏡微創手術，將卡在腹中的糞石掏出。手術中，楊醫師意外發現食物殘渣中竟摻雜許多頭髮，髮絲和食物相互糾纏打結，把一塊塊糞石串在一起，甚至在小腸中形成類似腸套疊的效果，將糞石全部取出後還可看見完整的、未經咀嚼的金針菇，顯示林小妹不僅有異食癖，咀嚼習慣也較不好，會囫圇吞嚥食物。

▲▼醫師利用腹腔鏡微創手術將糞石掏出，驚訝發現糾結成團的髮絲。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲楊筱惠醫師呼籲，若發現孩子有異食傾向，除了制止他的行為，必要時尋求專業醫療的協助。

林爸爸說，在林小妹三歲左右就發現她有吃頭髮或橡皮筋的情形，卻沒想到經年累月下來竟影響到孩子的健康。「治病要治標，還要治本。」解決了長期腹痛的病因，兒科團隊即照會精神科醫師，並安排瑞信兒童醫療基金會合作常駐院內的藝術治療師介入治療，讓林小妹了解「吃頭髮」是造她腹痛甚至須手術治療的主因，幫助她改掉這個習慣，父母親也加強在活中督促女兒。

楊筱惠醫師指出，除了頭髮或橡皮筋等較細小的東西，一般孩童誤食異物，可能會卡在食道跟氣管銜接的狹窄處、胃和十二指腸之間的幽門、小腸與大腸之間的迴盲瓣；若異物仍在食道中，醫療團隊會利用胃鏡取出，但如果已進入胃部，則靜待一、二日觀察是否能順利排到小腸。楊醫師呼籲，若家長發現孩子有異食的傾向，除了制止他的行為，也需關心孩子的心理狀況，必要時尋求專業醫療的協助，幫助孩子早日恢復健康。
 

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