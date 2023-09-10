這包太欠吃！超商開賣「巨大版棉花糖」　還加跳跳糖超邪惡

▲7-11開賣增量版「CaZI跳跳棉花糖」，即日起可享任選買3送1。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

以往在夜市才能吃到的現做巨大棉花糖，現在衝一趟超商就能吃到！這款「巨大版可樂風味棉花糖」，除了口感綿密不死甜之外，還加了跳跳糖，根本超欠吃，即起還可搭配買3送1，最便宜只要66元就能開吃。

7-11即日起開賣指定鮮食、零食大份量限量新品，其中，竟有增量版「CaZI跳跳棉花糖」，以純正日本砂糖製成，口感綿密不死甜，添加可樂風味跳跳糖，讓口感變得更有層次，即日起還可享「任選買3送1」優惠。

▲「CaZI跳跳棉花糖」綿密不死甜，還加了跳跳糖增添口感。



▲7-11還有獨家「味覺糖酷露露白桃口味軟糖20%增量版」、「BourbonChoco巧克力布朗尼棒10%增量版」。



7-11同步還有獨家「味覺糖酷露露白桃口味軟糖20%增量版」，白桃風味更香濃，口感飽滿有彈力，吃起來超有滿足感；另一款「BourbonChoco巧克力布朗尼棒10%增量版」，濕潤布朗尼糕體搭配加量10%巧克力碎粒，濃郁又香醇，即日起還可享「任選買3送1」。

▲家樂福開賣現炸神級「小米甜甜圈」。（圖／家樂福提供，下同）

家樂福宣布開賣「小米甜甜圈」，主打現炸出爐，出爐後的小米甜甜圈圓澎療癒，接著會撒上細糖沙，熱熱吃可是有著外酥內軟的罪惡口感，又不會過於甜膩，目前有原味、紅藜共2口味選擇。

「小米甜甜圈」即日起於全台23間量販門市開賣，包括天母、桂林、內湖、重慶、宜蘭、蘆洲、內壢、經國、中原、八德、林口、彰化、南投、青海、文心、沙鹿、斗六、屏東、愛河、鳳山、鼎山、安平、楠梓店，且於平假日中午11時30分至下午1時、下午3時至5時才提供販售，提醒民眾要多加注意。

▲小米甜甜圈撒上糖粉超罪惡。

▲有紅藜、原味2種口味選擇。