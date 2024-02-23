回憶殺！台灣專屬「爆米香跳跳糖比薩」來了　還吃得到吉比花生醬

▲超狂「爆米香跳跳糖比薩」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的創意無極限！人氣速食品牌「必勝客」這次把台灣古早味零嘴「跳跳糖」、「爆米香」一次全放進比薩裡面了，強勢推出台灣專屬「爆米香跳跳糖比薩」，再搭配吉比花生醬，打造超豐富口感，且南部螞蟻人還有「加糖放大版」遠選擇，即日起搶先於APP開放訂購，2月27日全台開賣，數量有限、售完為止。

▲南部螞蟻人還有加糖放大版選擇。

必勝客推出復刻台灣古早味推出全新「爆米香跳跳糖比薩」，特意選用薄脆餅皮結合傳統經典點心米香作為基底，搭配濃郁吉比花生醬、粉紅玫瑰粉及酸甜果乾，最後撒上葡萄果香跳跳糖，把兒時零嘴一次放進比薩當中，一口就能穿回童年，滿滿回憶殺，且在台南、高雄、屏東門市還限時推出獨家「加糖放大版」，2月27日起只要於PK APP單點「爆米香跳跳糖比薩」限量再多加送跳跳糖1包。

「爆米香跳跳糖比薩」即日起至2月26日搶先於PK APP開放預購，最快明（24）日就能吃到；2月27日起則在官網、門市正式開賣。

▲麥當勞紅豆派限時回歸了。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞超人氣甜點「紅豆派」近日也重磅回歸，內餡塞進滿滿綿密紅豆，搭配金黃酥脆派皮，口感香甜好吃，售價39元，至2月27日於全門市限時開賣或售完為止，今年更特意找來可愛教主「Hello Kitty」打造全新限定包裝，療癒到不行，甜點控通通不能放過。