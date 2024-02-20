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女兒慶生帶零食分享！幼兒園拒分送...她氣炸　網卻喊：謝謝老師

一名媽媽抱怨女兒帶去幼稚慶生的糖果餅乾，又原封不動帶回來。（示意圖／Pixabay）

▲一名媽媽抱怨女兒帶去幼稚慶生的糖果餅乾，因老師的關係，又原封不動帶回來。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

小朋友過生日都希望大家一起慶祝，家長也希望孩子開心。不過有名媽媽就抱怨，女兒過生日帶了家裡的餅乾、糖果到學校準備分享給同學，不料卻收到老師的訊息說不讓小孩發，因為有些家長不願讓小孩吃零食。對此，讓她無法接受，更指控老師的舉動讓女兒非常傷心，不過許多網友卻紛紛表示「感謝老師把關」。

原PO在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，近日就讀幼稚園的女兒生日，剛好年後家裡有很多糖果餅乾，就打算讓女兒帶去學校跟小朋友一起分享，「禮拜五帶了軟糖果凍桶跟戳戳樂讓小朋友帶去班上，中午的時候卻收到老師的訊息說不會拿出來分享」。

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這讓原PO氣炸抱怨，又不是班上10己的小朋友都不吃，更指出他們可以帶回家，「我不理解為什麼連分享都不行，就這樣讓我女兒原封不動帶回來」，讓她隔空向老師喊話「你知道我女兒有多傷心難過嗎？」更說女兒一年一度的生日因此掃興。

貼文曝光後，網友卻一面倒力挺老師，紛紛留言表示「我如果是別的家長會感謝老師把關」、「老師好棒，替小孩健康把關」、「謝謝老師」、「覺得學校可以此規定列入入園規章」、「因為顧慮你孩子的心情，導致其他孩子看到會有蛀牙和過動的危機，我選擇後者」。

另外還有人說，「我會謝謝老師把關，真心希望各位家長們，不要帶糖果去學校分享」、「我們幼稚園在開學前的時候就有規定小朋友不能帶糖果，也請家長不要帶給小朋友」、「現在的社會，更要機會教育小孩子！不然以後不順心的事會更多」、「其實我也很討厭小孩帶糖回家」。

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