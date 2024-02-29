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桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

▲桃園市長張善政積極推動行人安全改善成果，其中「人本友善168」計畫廣獲網友分享，PTT網站分享「「科技市長太神啦」。（圖／翻攝自PTT網站）

▲張善政積極推動行人安全改善成果，其中「人本友善168」計畫廣獲網友分享，PTT網站分享「「科技市長太神啦」。（圖／翻攝自PTT網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政前（27）日在市政會議上公布行人安全改善成果，包括半年內危險路口事故件數平均下降27%，今年將再升級推動「人本友善168」計畫，有網友在PTT分享相關新聞直言「行人紅綠燈增設非常有感」、「號誌燈順序跟路口車道變更做的很有感」，甚至有網友直言「科技市長太神啦」、「理工背景的市長真的讓人很有感」，紛紛肯定張善政與市府團隊對交通改善的決心。

針對全台各地多起行人遭撞傷亡意外，張善政27日在市政會議上表示，行人安全是市府最重視的交通項目之一，交通局自去年起通盤檢討桃園交通環境並提出改善措施，未來將透過「人本友善135」計畫，大幅降低事故發生率，今年將再升級推動「人本友善168」計畫，包括100處行穿線改善、60處標線型人行道與改善80處截角綠鋪規劃。

張善政也分享，交通局去年盤點桃園市30處易肇事路口，分析路口可能碰撞型態並擬定改善策略，在半年內讓危險路口事故件數平均下降27%。

▲桃園市「人本友善168」計畫廣獲網友分享，圖為桃園區延平路與金門二街街角改善，增加標線型人行道。（圖／市府交通局提供）

▲桃園市「人本友善168」計畫廣獲網友分享，圖為桃園區延平路與金門二街街角改善，增加標線型人行道。（圖／市府交通局提供）

網友昨（28）日在PTT上分享相關新聞，「最近經過八德區永豐路華康街這段改善超有感，桃園站前也改善動線加裝號誌跟護欄，希望能更重視行人權益，加強檢舉開單違規停車。」貼文引起不少網友共鳴，對桃園交通改善印象，有網友指稱，「行人紅綠燈增設非常有感」、「號誌燈順序跟路口車道變更做的很有感」、「路口標線規劃紅綠燈行人早開都有感」，「科技執法沒人情味，但有效，真的是欠教育」、「人行道不少路段改善有感」、「各大路口真的有感，監理站以前一堆猴子亂開」、「改好後猴子減少了很多」。

亦有網友在PTT上稱讚張善政的背景，認為「科技市長太神啦」、「理工背景的市長真的讓人很有感」；但亦有網友利用機會表達訴求，希望市府持續改善交通用路環境，譬如「希望多多建設南桃園」、「多增設幾處噪音取締設備比較有感」、「但違停還是多，希望可以持續進步」。

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