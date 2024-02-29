看行事曆驚覺3月沒有國定假日！鄉民嚇：也太操了吧

▲2024年行政機關辦公日表。（行政院人事總處提供）

圖文／鏡週刊

昨天228和平紀念日很多勞工都有放假，不過有網友發現，接下來整個3月都沒有國定假日，讓他直呼「也太操了吧」，話題一出掀起網友熱議。

一名網友昨（28日）在PTT八卦板以「台灣整個三月沒有任何國定假日？」為題發文，指出台灣整個3月沒有任何國定假日，「整個國家也太操了吧」，他還發現一件巧合的事，「對岸中國大陸三月也沒有任何節日，有沒有兩岸一起內卷的八卦？」

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▲有網友發現，今年三月份假特別少，引發討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友看了卻吐槽，「不要整天想要放假好嗎」、「愛放假，填離職單啊～」「不是~你要也找個不容易被反駁的，又不只3月是這樣」、「前半年有春節清明端午還嫌啊，後半年才少」。

還有人點出，「7、8、11、12也沒有啊」、「整個7、8月才慘吧」、「7、8月才真的煩」、「今年總共有6個月份沒有國定假日喔」、「七天假有329青年節」、「七天假被取消了…」。

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