如果不婚不生「遺產想給誰？」　網給3種答案：才值得

▲倘若不婚不生，會想把遺產給誰？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人選擇不結婚、不生小孩，近日就有網友發文表示，如果不婚不生，離開人間後，會想把遺產捐給誰或是什麼單位？話題引發討論，不少網友留言回應，「家人如果在就給家人，都不在了就捐出去」、「手足的小孩」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「如果你無親無子，死後財產想給誰」為標題發文，提到現在有很多人都不結婚也不生小孩了，但是就算平時再怎麼揮霍，也很難在離開人世前把錢全部花光，要是兄弟姊妹不缺錢或比自己早離開，大家有想過要把遺產捐給誰或哪個單位嗎？

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貼文曝光後，許多網友都選擇給親友，「給手足或他們的子女囉」、「手足的子女吧」、「給投緣的晚輩或好友」、「給手足的子女，讓後輩安頓好後事」。也有網友會想捐出去，「想捐給孤兒院，因為差點被親戚送孤兒院」、「流浪狗協會吧」、「捐給動保團體」、「捐給真的有在做善事的單位吧」。

還有網友回應，「對我好的看護吧」、「老了病了會照顧你的才值得」。不過也有網友直呼，「醒醒，你沒那麼多錢，那是有錢人才需要擔心的事」、「你怎麼覺得還會有財產」、「我都怕錢不夠過晚年，沒辦法想後事」、「可能晚年治病都花光了還不夠用呢」。話題引發討論。