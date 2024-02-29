914萬粉「最大咖美國實況主」來台！西門町直播…破10萬人看

▲年度實況主Kai來台。（圖／翻攝自Twitch／KaiCenat，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國實況主Kai Cenat年僅22歲，在Twitch上已有914萬人追蹤，近日他飛來台找台灣友人，現身西門町、信義區，開直播壓馬路，線上觀看人數破10萬，掀起PTT熱議。

有網友28日上午10點在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有Twitch年度實況主來台灣觀光的八卦？」文中表示，「圖奇最大咖實況主 Kai Cenat，來台灣找他麻吉順便觀光，線上人數高達八萬五+」，高呼「台灣觀光起飛！」

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貼文引發熱論，「快9萬人了，這人也太猛」、「10萬人大台」、「能癱瘓new york city交通的男人，結果在台灣路上沒什麼人認識」、「真‧圖其最大台」、「圖奇訂閱最多的男人」、「10W大台好鬼」、「11萬人了！」

Kai Cenat是一位美國直播主和YouTuber，他主要在Twitch上直播，並且在YouTube上發布搞笑影片。值得注意的是，他在2023年8月，曾在聯合廣場舉辦PlayStation 5和禮品卡贈送活動，狂吸超過千名粉絲參加，紐約市警局出動大批警力前往現場維持秩序，可見人氣之高。

至於他和台灣友人Ray相識過程也很有趣，去年Kai Cenat 去日本玩，在超商門口遇到了一位認出他的熱情狂粉、也就是Ray。沒想到兩人超投緣，甚至交換聯絡方式，Kai Cenat還PO出合照，文中稱「這是我在台灣的雙胞胎兄弟。」