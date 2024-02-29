擁45把長短槍+2千發子彈！　四海幫大哥遭收押...下場曝光

▲桃園地檢署偵辦四海幫鍾姓堂主擁有45支等長短槍與大批彈藥案，檢方向法院具體求刑14年、併科罰金300萬元。（資料照片）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年偵辦四海幫鍾姓堂主擁有大批槍彈，起出45把長短槍枝與子彈2000餘發與大批改造工具等證物，檢警查出證物儼如一座「小型兵工廠」，鍾男經檢察官訊問後，僅坦承寄藏、持有制式、非制式槍彈及零件部分，但否認有製造槍彈等犯行，仍遭法官裁定羈押禁見。桃園地檢署調查後，依違反槍砲彈藥管制條例將他起訴，並要求法院判處有期徒刑14年，併科罰金300萬元。

桃檢檢察官李頎偵辦鍾姓堂主涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，指揮台北市警局中山分局、北投分局蒐證，經過分析通聯紀錄、鍾姓堂主名下車輛軌跡，鎖定被告改造、藏放槍砲地點後，向法院聲請核發搜索票獲准。於去年10月5日警方分持搜索票前往4地搜索，當場扣得槍枝45把、子彈2,012顆與槍砲組成零件等證物。

桃檢複訊時，被告鍾男坦承寄藏、持有制式、非制式槍彈及零件部分，但否認有製造槍彈等犯行，檢方複訊後向法院聲請羈押，法院諭知被告以30萬元具交保並限制住居，但檢察官認為裁定不妥隨即提出抗告，經台灣高院裁定發回更審，法院於同年月24日再度訊問被告後，認有羈押原因及必要，裁定其羈押禁見。

桃檢檢察官認為，被告鍾男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，本案查扣案槍枝、子彈與相關改造工具、設備、零件等，因為數眾多，現場宛如「小型兵工廠」規模，參酌被告僅坦承客觀之持有槍彈事實，關於製造槍彈部分則飾詞巧辯，顯見犯後毫無悔意，建請法院量處有期徒刑14年，併科罰金新臺幣300萬元。

桃檢強調，為維護社會良好治安，檢警不遺餘力查緝非法槍彈，根據內政部警政署查獲槍彈刀械統計，以桃園市為例，去年1月起至同年12月止，累計查獲之各式槍枝為95枝、子彈1萬5,072顆；本案被告單人單次遭查獲之數量即高達45枝，子彈亦高達2,012顆，數量甚鉅確屬駭人聽聞。且遭查獲槍枝中，有30枝已裝設彈匣、子彈，隨時可作為犯罪之用，顯見被告對社會造成之危害匪淺，警方在被告住所廁所內拘捕被告時，其身上與鄰近之洗手台上，還有3枝已上膛槍枝，顯見被告目無法紀、擁槍自重，所幸檢警即時查緝，避免扣案槍彈流入市面，對社會治安造成嚴重之打擊。