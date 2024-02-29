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連上5天累爆「昨放假很有感」　網敲碗固定放星期三：比連假好太多

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲很多上班族都覺得星期三放假很不錯。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（28）日因為是和平紀念日，所以放假一天，若從星期一開始計算，很多上班族都是「上2休1上2再休2」。就有網友發文表示，一個禮拜連續上5天真的很累，如果星期三固定休假才真的是人類想過的「生活」吧？貼文曝光後，讓不少網友有感，直呼如果星期三都能放假真的很不錯。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「禮拜三變固定假日才是生活吧」為標題發文，提到如果每個禮拜三都多放1天假，這才是人類真正想過的「生活」吧？畢竟一個禮拜要連續上班5天真的很累，若禮拜三放假是不是更有益身心健康？

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貼文曝光後，不少網友都直呼，「現代人真的需要」、「真的欸，工作更有效率」、「不然上半天就好」、「誰推這個我一輩子投他，拜託」、「做2休1，做2休2」、「確實，連續上5天超累」、「好像有道理，禮拜三放假爽度大勝周休二日（應指六、日）」、「真的，比連假補班的好太多了」、「請務必周休三日，分別是三、六、日」、「以後特休都休禮拜三，超舒服的工作」。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

還有網友許願，「禮拜六的假移到禮拜三」。不過也有網友回應，「但不益老闆口袋」、「好了啦，辭職每天都能休，台灣假很多了」、「好啊，但你薪水也變少，你OK嗎」、「離職不是更爽」、「工作超難交接的好嗎？不如工作一到四就好」、「比較喜歡連休三天，因為感覺只要連上四天就可以爽好幾天欸」。

針對一個禮拜休3天，先前曾有民眾發起連署，想讓台灣「周休三日」，不過勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛去年6月就曾說明，此方向雖好，但現階段全面執行很困難，除了會影響到實際收入，還有「缺工問題」，舉例來說，若服務業改為周休三日，代表休息時間增加、內需上升，需要更多人力來補，但大環境缺工難解，所以很難執行。

黃維琛也提到，若要周休三日，有些彈性工時還是要拿出來看配套，甚至加班工時也要調整。此外，人事總處先前也曾對此回應，未來將持續蒐集各界意見，並關注其他國家實施及試辦周休3日成效，再據以評估及考量。

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