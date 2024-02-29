開車未禮讓行人挨罰嗆警：全家死光　大媽一句話「再噴4千元」

▲桃園市劉姓婦人去年6月間開車行經八德區陸光街，未禮讓行人被巡邏員警開單告發，劉婦竟怒嗆「你全家死光了」等語。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓婦人去年6月間開車行經八德區陸光街一處路口，正有行人欲越馬路，劉未禮讓行人先行通過，適逢八德警方員警巡邏經過，當場開單舉發劉婦違反道路交通管理事件，劉婦為此心生不滿，竟公然嗆警「你全家死光了！」；桃園地院審理時，劉婦坦承犯行，法官審結依犯侮辱公務員罪，處罰4000元，本案可上訴。

檢警調查，60歲的劉姓婦人於去年6月20日上午11時44分許，駕車行經桃園市八德區陸光街50巷巷口時，適逢八德警分局四維派出所員警巡邏經過，劉婦因駕車行經行人穿越道，未禮讓行人先通過，楊員當場依違反道路交通管理事件開立告發通知單，未料，劉婦因而心生不滿，竟當眾對原影怒嗆「你全家死光了」等語，辱罵依法執行職務之員警，檢方複訊後依侮辱公務員罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官認為被告劉婦所為，係犯刑法之侮辱公務員罪及同法第之公然侮辱罪，被告以一行為觸犯上述兩罪，應依刑法從一重之侮辱公務員罪處斷。

法官審酌，被告劉婦明知員警係依法執行職務，縱令對員警之處置不滿，也應循合法程序救濟，僅因該日心情不佳即恣意對執行職務之員警口出惡言，所為蔑視國家公權力，亦侵害警察機關執行職務之嚴正性，更造成告訴人名譽受損；惟念被告坦承所犯，態度尚稱良好，法官審結犯侮辱公務員罪，處罰4000元，本案仍可上訴。